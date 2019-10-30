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Sınırın Türkiye tarafı da huzura kavuştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.10.2019 10:07 | Son Güncelleme

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sınır hattına yakın mahallelerde oturan vatandaşlar ve Suriyeliler, Tel Abyad’ın terörden arındırılmasıyla huzura kavuştuklarını söyledi.Akçakale ilçesinin karışışında bulunan Tel Abyad ile Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgüttü PYD/YPG’den alındı.

Şanlıurfa’nın Akçakale ilçesinde sınır hattına yakın mahallelerde oturan vatandaşlar ve Suriyeliler, Tel Abyad’ın terörden arındırılmasıyla huzura kavuştuklarını söyledi.
Akçakale ilçesinin karışışında bulunan Tel Abyad ile Ceylanpınar ilçesinin karşısında bulunan Resulayn, Barış Pınarı Harekatı ile terör örgüttü PYD/YPG’den alındı. Bu ilçelerde kontrolün Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ve Suriye Milli Ordusu’na (SMO) geçmesiyle hem Türkiye hem de Suriye tarafında sınıra yakın bölgelerde yaşayanlar huzura kavuştu. Sınıra yakın mahallelerde oturan vatandaşlar, harekatın ardından huzur ortamının sağlanmasına vesile olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a teşekkür etti.

Vatandaşlar rahat nefes aldı
Sınır mahallerindeki evlerinden kaçarak güvenli bölgelere giden ve harekatın ardından tekrar evlerine dönen vatandaşlar ve Suriyeliler parklara akın etti. Aileleriyle birlikte parklara giden çocuklar da güvenli alanlarda gönüllerince eğlendi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a teşekkür eden Suriyeli Harran El Ahmet, “Allah razı olsun. Tel Abyad’da yaşayanlar da bu memlekette yaşayanlar da kardeştir. Bizim için Tel Abyad’ın ve Akçakale’nin bir farkı yok. Allah razı olsun Erdoğan’dan, harekat ile bu ilçeleri terörden arındırdı. Çok şükür şimdi insanlar huzura kavuştu” dedi.
Harekat sonrası huzur içinde yaşamaya başladıklarını aktaran Reşat Avşin ise “Cumhurbaşkanı Erdoğan olmasaydı belki de şu an yaşayamazdık. Allah’a şükürler olsun onun sayesinde şu an rahat içindeyiz. Hem Tel Abyad tarafı hem de Akçakale tarafı huzura kavuştu. Görüldüğü gibi insanlar huzur içinde aileleriyle parklarda zaman geçiriyorlar. Allah razı olsun” ifadelerini kulandı.

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