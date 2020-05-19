HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. "Sınırlar açılırsa ikinci dalga gelir"

"Sınırlar açılırsa ikinci dalga gelir"

DÜNYA HABERLERİ  | 19.05.2020 10:15 | Son Güncelleme

Avrupa’da yaz tatili yaklaşırken sınırların yeniden açılması gündemde. Dünya Tabipler Birliği Başkanı ise sınırların kapalı kalması gerektiğini, aksi halde ikinci bir korona dalgasının yaşanabileceğini söyledi.

"Sınırlar açılırsa ikinci dalga gelir"

Dünya Tabipler Birliği Başkanı Frank Ulrich Montgomery, Avrupa'da turizm sektörünü canlandırmak için sınırların yeniden açılması planlarına karşı çıktı. Almanya Dışişleri Bakanı Heiko Maas ile bazı Avrupalı mevkidaşlarının bu yöndeki hazırlıklarına karşı çıkan Montgomery, "Alman hükümetine sınırları kapalı tutmasını öneriyorum. Her iki yöne de" dedi.

Almanya merkezli Funke Medya Grubu'nun konuyla ilgili sorularını yanıtlayan Montgomery, Alman hükümetinin bu konuda "sadece işin ekonomik yanını düşündüğünü ve sağlık açısından riskleri gözardı ettiğini" savundu. "İnsanların evlerinde kalması, onlar açısından en iyisi olur" diyen Dünya Tabipler Birliği Başkanı, normal hayata dönüşün şu an için mümkün olmadığını ifade etti.

"İKİNCİ DALGA DAHA SERT OLUR"

Almanya'ya yeniden turistlerin gelmeye başlaması halinde enfeksiyon tehlikesinin artacağını kaydeden Montgomery, seyahat trafiğinin ikinci bir koronavirüs dalgasını tetikleyebileceğini ve olası bir ikinci dalganın da insanların birincide olduğu kadar dikkatli olmayacakları için daha sert geçeceği öngörüsünde bulundu.

Alman turistlerin en çok rağbet gösterdiği 10 Avrupa ülkesinin dışişleri bakanları ile dün bir video konferans gerçekleştiren Heiko Maas, adım adım normal hayata dönmek istediklerini ifade etmişti.

Almanya ilk etapta, koronavirüs salgınının yayılmasını önlemek amacıyla kapatılan komşu ülkelerle olan sınırların 15 Haziran tarihine dek açılması için görüşmelerde bulunuyor. Ancak sınırların yeniden herhangi bir kısıtlama olmadan tüm geçişlere açılabilmesi için, halihazırda bazı ülkelerde yürürlükte olan, dış ülkelerden gelenlere yönelik iki haftalık karantina uygulamasının kaldırılması gerekiyor.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet! Sarkıntılık yaptı diye... Korkunç cinayet!
ABD Başkanı Trump'tan DSÖ'ye 30 gün süre!ABD Başkanı Trump'tan DSÖ'ye 30 gün süre!
PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...PlayStation 5'in çıkış tarihi ertelenebilir! Bakın neden...

En Çok Okunan Haberler

'İmamoğlu'na soruşturma' haberine ilişkin açıklama

'İmamoğlu'na soruşturma' haberine ilişkin açıklama

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

A Haber canlı yayınında yapılan hata ortalığı ayağa kaldırdı

Survivor Ersin Korkut Türkiye'ye döndü mü?

Survivor Ersin Korkut Türkiye'ye döndü mü?

Fenerbahçe'nin teknik direktörünü açıkladı!

Fenerbahçe'nin teknik direktörünü açıkladı!

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

Reuters dünyaya duyurdu! Trump: Bazı büyük duyurular geliyor

Bakan Soylu'dan Yıldız'a sert sözler: Bir PKK bir sen üzülmüşsün

Bakan Soylu'dan Yıldız'a sert sözler: Bir PKK bir sen üzülmüşsün

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

ABD Senatosu, Uygur Türkleri için sunulan yasa tasarısını onayladı

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

2020’nin en çok tercih edilen televizyon markaları ve modelleri

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

DSÖ: Koronavirüs kalıcı olabilir

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Dünya Sağlık Örgütü 'İyi haber' diyerek açıkladı

Diğer Haberler
Ünlü Suudi milyarder Salih Abdullah Kamil hayatını kaybetti

Ünlü Suudi milyarder Salih Abdullah Kamil hayatını kaybetti

Trump koronaya karşı sıtma ilacı kullanıyor

Trump koronaya karşı sıtma ilacı kullanıyor

ABD Başkanı Trump'tan DSÖ'ye 30 gün süre!

ABD Başkanı Trump'tan DSÖ'ye 30 gün süre!

Bağdat’ta ABD Büyükelçiliğinin bulunduğu Yeşil Bölge’ye füzeli saldırı

Irak'ta ABD Büyükelçiliği yakınına füzeli saldırı

Oran New York ve New Jersey'i geçti! ABD'de koronavirüs yerliler arasında hızla yayılıyor

ABD'de koronavirüs yerliler arasında hızla yayılıyor

ABD'de krizin adı oldu! Görevden alınan isim hakkında bomba iddialar

Görevden alınan isim hakkında bomba iddialar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.