Sınırlar kaldırılıyor, WhatsApp'ta 'çoklu' dönem resmen başlıyor!

WhatsApp son zamanlarda uygulamasını koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bazı yenilikler ile donattı. Bu yeniliklerin arasında Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği içerisinde yapılan 'Evde Hep Birlikte' Sticker'ları ve COVID-19 özel web sayfası vardı. Tabi gündem koronavirüs olunca WhatsApp uygulamasına getirmesi gereken diğer hayati özellikleri de unutmuş veya ertelemiş olabilir. Fakat WaBetaInfo'nun ortaya çıkarttığı bilgilere bakılırsa WhatsApp bunların hiçbirini unutmadı. Hele ki çoklu cihaz desteğini hiç.

WHATSAPP BİRÇOK CİHAZDA ÇALIŞACAK

WaBetaInfo, WhatsApp'ın beta sürümünde çoklu cihaz desteğinin test edilmeye başladığını keşfetti. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar WhatsApp'ı aynı anda başka bir cihaz üzerinden kullanabilecek. WaBetaInfo'nun ortaya çıkardığı bilgilere göre yeni bir cihazda WhatsApp oturumu açarken uygulamanın mobil veriyi mi yoksa Wi-Fi'yi kullanmayı tercih edeceğinizi soracak. Tercihinizi yapmanız halinde sohbet geçmişiniz yeni cihaza aktarılacak. Fakat WhatsApp'ın beta sürümünde görülen tek yenilik çoklu ekran desteği de değil.