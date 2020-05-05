Sınırlar kaldırılıyor, WhatsApp'ta 'çoklu' dönem resmen başlıyor!

WhatsApp son zamanlarda uygulamasını koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında bazı yenilikler ile donattı. Bu yeniliklerin arasında Dünya Sağlık Örgütü ile iş birliği içerisinde yapılan 'Evde Hep Birlikte' Sticker'ları ve COVID-19 özel web sayfası vardı. Tabi gündem koronavirüs olunca WhatsApp uygulamasına getirmesi gereken diğer hayati özellikleri de unutmuş veya ertelemiş olabilir. Fakat WaBetaInfo'nun ortaya çıkarttığı bilgilere bakılırsa WhatsApp bunların hiçbirini unutmadı. Hele ki çoklu cihaz desteğini hiç.
WaBetaInfo, WhatsApp'ın beta sürümünde çoklu cihaz desteğinin test edilmeye başladığını keşfetti. Bu özellik ile birlikte kullanıcılar WhatsApp'ı aynı anda başka bir cihaz üzerinden kullanabilecek. WaBetaInfo'nun ortaya çıkardığı bilgilere göre yeni bir cihazda WhatsApp oturumu açarken uygulamanın mobil veriyi mi yoksa Wi-Fi'yi kullanmayı tercih edeceğinizi soracak. Tercihinizi yapmanız halinde sohbet geçmişiniz yeni cihaza aktarılacak. Fakat WhatsApp'ın beta sürümünde görülen tek yenilik çoklu ekran desteği de değil.
WhatsApp Beta sürümünde tıpkı Instagram hikayeleri gibi çalışacak Expiring Messeges (Süresi dolan mesajlar) özelliği de görüldü. Bu özellik sayesinde kullanıcılar belirli bir süre sonra kendi kendine silinecek mesajlar yollayabilecek. Bu mesajlar 1 gün, 1 hafta ve 1 ay gibi seçeneklerden birini seçtiğinizde kendi kendine kaybolacak.
WhatsApp çoklu cihaz desteği özellikle kullanıcılar tarafından en çok istenen özelliklerden biriydi. WhatsApp'ın en büyük rakibi Telegram'ın uzun bir süredir sunduğu bu özellik, WhatsApp için dezavantaj yaratıyordu. Yeni özelliğin kullanıma sunulmasıyla birlikte bu dezavantaj yerini avantaja bırakabilir. Çoklu cihaz desteğinin ve süresi dolan mesajlar özelliğinin bir sonraki WhatsApp iOS ve WhatsApp Android güncellemesi ile birlikte kullanıma sunulması öngörülüyor.
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