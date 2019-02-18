HABER

Sınırları kaldıran yarı maratona rekor katılım bekleniyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.02.2019 10:08 | Son Güncelleme

Edirne'de 28 Nisan'da düzenlenecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu kapsamında atletler, Türkiye-Yunanistan sınırını vizesiz ve pasaportsuz geçecek - TUYUB Başkanı Önder Akdağ: "Beşincisini düzenleyeceğimiz maratona bu yıl rekor katılım bekliyoruz. Yerli ve yabancı yaklaşık bin 500 sporcu maratonda yerini alacak"

EDİRNE (AA) - Türk Yunan Bulgar Dostluk Grubu Derneği (TUYUB) Başkanı Önder Akdağ, bu yıl beşincisi düzenlenecek Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun rekor katılımla koşulacağını söyledi.

Önder Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada, 28 Nisan Pazar günü "Edirne'de koş, ciğerimi ye" sloganıyla düzenlenecek maratonda atletlerin, Türkiye-Yunanistan sınırını vizesiz ve pasaportsuz geçeceğini ifade etti.

Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu'nun, Türkiye Atletizm Federasyonu uluslararası organizasyonlar takviminde yer aldığını belirten Akdağ, "Maratonumuz her yıl büyüyor. Geçen yıl yerli ve yabancı bine yakın sporcuyla koşulan maratona bu yıl bin 500 kişinin katılmasını bekliyoruz." dedi.

Akdağ, maratonun bu yıl Bando ve Ciğer Festivali ile aynı döneme denk gelmesi nedeniyle, "Edirne'de koş, ciğerimi ye" sloganıyla gerçekleştirileceğini belirtti.

- Engelliler ve çocuklar için ayrı parkur

Koşu için sporcu kayıtlarının başladığını, mücadele etmek isteyenlerin, "www.dostlukyarimaratonu.org" internet adresinden başvurularını yapabileceklerini dile getiren Akdağ, şunları kaydetti:

"Beşincisini düzenleyeceğimiz maratona bu yıl rekor katılım bekliyoruz. Engelliler ve çocuklar için de bir parkurumuz olacak. Onlar da maratonumuzda koşacak. Yerli ve yabancı yaklaşık bin 500 sporcu maratonda yerini alacak. Sporcular, geçmiş yıllarda da uygulanan çipli sistemle yarışa katılacak. Maratonla ilgili Yunanistan ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Güzergah açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Atletlerimiz, Selimiye Camisi önünden başlayarak tarihi köprüler üzerinden Meriç Nehri'ni geçecek. Pazarkule Sınır Kapısı'nı, ardından da Yunanistan'daki Kastanies Sınır Kapısı'nı geçecek atletler, başlangıç noktasına geri dönecek. Sınırları ortadan kaldıran maraton, Edirne'den tüm dünyaya dostluk mesajı verecek."

PARTNERPopo estetiği yaptıran ünlülerPopo estetiği yaptıran ünlüler
15 beyin ameliyatı geçirdi, yaşadıklarını 'Mucize' adlı kitapta anlattı15 beyin ameliyatı geçirdi, yaşadıklarını 'Mucize' adlı kitapta anlattı
Şampiyon işitme engelli futbolcular destek bekliyorŞampiyon işitme engelli futbolcular destek bekliyor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Pasaport rekor katılım Sınırsız Dostluk Yarı Maratonu TUYUB Başkanı Önder Akdağ vize

En Çok Okunan Haberler

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

ByLock için 'yasak aşk' savunması! "Duygusal temasımız oldu..."

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

100'ün üzerinde komiser yardımcısı tutuklandı

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

İmzalandı! 20 milyar dolarlık dev anlaşma

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Survivor'da dengeleri değiştirecek yeni yarışmacı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Jandarmadan kaçınca korkunç gerçek ortaya çıktı!

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

Venezuela'dan flaş hamle! 'Bugün kovuluyoruz...'

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

Asayiş Şube Müdürü intihar etti!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

İlk görüşte aşka inandıran hediyeler!

Diyanet: Sigara haramdır

Diyanet: Sigara haramdır

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den son hava durumu tahmini uyarısı! (İstanbul için kar uyarısı, tarih verildi)

Meteoroloji'den İstanbul için kar uyarısı!

İğne atılsa yere düşmüyor! Sabahın ilk ışıklarından itibaren başlıyor

İğne atılsa yere düşmüyor!

Kadıköy'de akılalmaz olay! Köpeğini insanlara saldırttı, polis havaya ateş açtı

Kadıköy'de 'pes' dedirten olay! Köpeğini insanlara saldırttı

Hayalleri uğruna mesleğinden vazgeçerek, kuklabaz oldu

Hayalleri uğruna mesleğinden vazgeçerek, kuklabaz oldu

Günlük burç yorumları 18 Şubat Pazartesi (Şubat ayı burç yorumları)

Bugün burcunuzda sizi neler bekliyor?

Unutulan 'Cille Gecesi' yeniden yaşatıldı

Unutulan 'Cille Gecesi' yeniden yaşatıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.