Sınırları kaldıran yarı maratona rekor katılım bekleniyor

"Beşincisini düzenleyeceğimiz maratona bu yıl rekor katılım bekliyoruz. Engelliler ve çocuklar için de bir parkurumuz olacak. Onlar da maratonumuzda koşacak. Yerli ve yabancı yaklaşık bin 500 sporcu maratonda yerini alacak. Sporcular, geçmiş yıllarda da uygulanan çipli sistemle yarışa katılacak. Maratonla ilgili Yunanistan ile görüşmelerimizi gerçekleştirdik. Güzergah açısından herhangi bir sıkıntımız yok. Atletlerimiz, Selimiye Camisi önünden başlayarak tarihi köprüler üzerinden Meriç Nehri'ni geçecek. Pazarkule Sınır Kapısı'nı, ardından da Yunanistan'daki Kastanies Sınır Kapısı'nı geçecek atletler, başlangıç noktasına geri dönecek. Sınırları ortadan kaldıran maraton, Edirne'den tüm dünyaya dostluk mesajı verecek."



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