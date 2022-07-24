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Sınırları zorlayan Ebru Polat: Tanga videolarını gördükten sonra...

24.07.2022 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde sınırları zorlayan pozlarıyla adından söz ettiren Ebru Polat Onlyfans'a girdi. Müstehcen pozların paylaşıldığı sitede ne kadar ileri gidebileceği sorulan Polat tanga videolarını gördükten sonra sınırları zorlayacağını itiraf etti.

Sınırları zorlayan Ebru Polat: Tanga videolarını gördükten sonra...

Şarkıcı Ebru Polat ünlülerin son dönemde müsthecen pozlarını paylaşarak para kazandığı Onlyfans'a girdi. Son dönem de dekolteli pozlarını paylaşan ve üstsüz pozuyla da gündeme gelen Polat takipçilerinin sorularını yanıtladı.

Ebru Polar bir takipçisinin Onlyfans'ta ne kadar ileri gidebileceğine dair sorduğu soruya da yanıt verdi.

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Ebru Polat açıklamasında "Pek fazla ileri gidemem diyordum ama çoluklu çocuklu ünlü isimlerin bile kendilerini göstermek, dikkat çekebilmek için tanga videolarını gördükten sonra insana bir cesaret gelmiyor değil yani" dedi.

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"Kendimden mesulüm" diyen şarkıcı daha da ileri gideceğinin mesajını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
Ebru Polat OnlyFans
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