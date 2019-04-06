'Sınırların Ötesine Geç' kısa film yarışmasında ödüller sahiplerini buldu

NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, törende yaptığı konuşmada, "Ön yargı birbirini anlamanın ve iletişimin bittiği yerdir. Bugün hepimiz siber ağlarla daha da küçülen bir dünyada yaşıyoruz. Sanal hayatta kurduğumuz ittifaklar, maalesef gerçek dünyalarımızda kendini yansıtmıyor. Çünkü giderek iletişim kurmayan, birbirinin gözüne bakmayan, birbirinin acısıyla dertlenemeyen bireyler haline dönüyoruz." dedi.

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR/İSTANBUL,(DHA)-HAZAR Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği'nin düzenlediği 'Sınırların Ötesine Geç' kısa film yarışmasının ödülleri düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Bağlarbaşı Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki törene NUN Eğitim ve Kültür Vakfı Yönetim Kurulu Başkanı Esra Albayrak, Vakıflar Genel Müdürü Adnan Ertem, Kızılay Genel Müdür Yardımcısı Alper Küçük, Üsküdar Kaymakamı Murat Sefa Demiryürek, Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve Hazar Eğitim Kültür ve Dayanışma Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu katıldı.

KERİMOĞLU: ÇALIŞMAMIZDA ÖNYARGI MESELESİNİ MERKEZ ALDIK

Hazar Derneği Başkanı Ayla Kerimoğlu da törende yaptığı konuşmada, "Önyargıdan beslenen bu duvarlara gelecekte oluşturacağı ayrımcılığa, ötekileştirmeye ve ulaşacağı nefret söylemine karşı yetkilileri uyarmayı görev biliyoruz. Kendi ülkelerinde hayat hakkı bulunmayan mültecilerin, tehdit olarak algılanmasıyla oluşan önyargının, masumiyeti hatta mağduriyeti nasıl bir suça ve suçluya dönüştürdüğünü fark etmemiz gerek. Bu yüzden çalışmamızda önyargı meselesini merkez aldık." diye konuştu.

ÖDÜLLER SAHİPLERİNİ BULDU

'Önyargılarla yüzleşmek ve hesaplaşmak' temasıyla düzenlenen Sınırların Ötesine Geç kısa film yarışmasında Suriyeli ve Türk gençlerin senaryoları yarıştı. Yarışma öncesinde, katılımcılara kısa film çekme tekniği eğitimleri verildi. Eğitimlere 29'u Suriyeli ve 35'i Türkiyeli toplam 64 yarışmacı katıldı. Törende Suriyeli ve Türk gençlerin birlikte çektikleri filmlerin gösterimleri yapıldı. Kısa film yarışmasında birincilik ödülü Krampon adlı filme, ikincilik ödülü Zıt ve Renkler isimli filme verilirken, üçüncülük ödülüne ise Terk Edilmeyen filmine verildi. 'Umut Vaat Eden Senaryo' özel ödülüne Kaptan Müsait Bir Yerde filmi değer görüldü. Yarışmada birinciye 10 bin, ikinciye 6 bin ve üçüncüye ise 4 bin liralık ödül çeki verildi. Yarışmaya katılan 7 filme de mansiyon ödülleri verildi.

