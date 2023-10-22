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  4. Sinirler gerildi, tartıştığı sürücünün kafasında sopa kırdı!

Sinirler gerildi, tartıştığı sürücünün kafasında sopa kırdı!

22.10.2023 12:48 | Son Güncelleme:
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Beyoğlu’nda dün akşam çeşitli mahallelerde yaşanan kavgalar kameralara yansıdı. Birçok vatandaş kimi zaman alkolün etkisiyle, kimi zaman da bilinmeyen bir nedenle birbirine girerken, Dolapdere’de yaşanan olayda ise trafikte tartışan sürücülerden biri, diğerinin kafasında plastik sopa kırdı.

Sinirler gerildi, tartıştığı sürücünün kafasında sopa kırdı!

Beyoğlu’nun çeşitli sokak ve caddelerinde yine sinirler fazlasıyla gerildi. Birçok vatandaş kimi zaman alkolün etkisiyle, kimi zaman da bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi.

KAFASINDA PLASTİK SOPA KIRDI

Dolapdere’de ise iki sürücü trafik tartışması yüzünden tekme tokat birbirine girdi.

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Sürücülerden birinin diğerinin kafasında plastik sopa kırdığı anlar kameraya yansıdı.

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Tarlabaşı Bulvarı’nda ise yüksek alkolün etkisinde olan iki şahıs tartıştı. Kaldırımda yumrukların konuştuğu anlarda kavganın yanından geçen diğer insanlar ise olayı şaşkınlıkla izledi. O anlar bir başka vatandaşın kamerasıyla anbean kaydedildi.

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İSTİKLAL CADDESİ KARIŞTI

İstiklal Caddesi’nde yabancı uyruklu olduğu iddia edilen iki grup henüz bilinmeyen bir nedenle birbirine girdi. Kavga eden şahısların yere düşen kişileri tekmelediği anları vatandaşlar panikle izledi.

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Yine İstiklal Caddesi’nde yabancı uyruklu oldukları iddia edilen iki kişi bilinmeyen bir nedenle kavga etmeye başladı. Kavgayı çevredeki vatandaşlar güçlükle ayırmayı başarırken, yaşananlar diğer vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

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KADINI BİR DARBEDE YERE SERDİ

Taksim’de ise alkollü olduğu iddia edilen şahısların kavgasını ayırmaya çalışan bir başka kadın, şahıslardan birisi tarafından darbedildi. Ayırmaya çalıştığı esnada aldığı darbeyle yere düşen şahıs neye uğradığını şaşırdı. Kadını yere seren şahsı ise vatandaşlar güçlükle sakinleştirebildi.

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O anlar vatandaşların cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. (İHA)

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Beyoğlu kavga

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