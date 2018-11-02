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Sinirli garsonlar müşterilerin yüzüne pasta yapıştırdı

DÜNYA HABERLERİ  | 02.11.2018 16:25 | Son Güncelleme

Kameralara yansıyan ilginç olay Ukrayna'da bir restoranda yaşandı. Müşterilerin küfür etmesine sinirlenen iki garson ellerindeki pastaları müşterilerin yüzüne yapıştırdı.

Hizmet etmeye çalışan garsonlar ve kadın müşteriler arasındaki çıkan kavga kısa sürede alevlendi. Kadınlardan biri küfür etmeye başlayınca garsonlardan biri elindeki pastayı kadının suratına yapıştırdı.

Küfürler devam edince diğer garson da sinirlerine hakim olamayarak kadına pastayı fırlattı.

Garsonlar masadan ayrılarak müdürün odasında soluğu aldı.

Olayın ardından restoran yönetiminden yapılan açıklamada garsonların ceza almadığı zira müşterilerin garsonlara çok kaba davrandığı duyuruldu.

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Garson müşteri küfür Ukrayna restoran kavga

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