Sinirli garsonlar müşterilerin yüzüne pasta yapıştırdı

Hizmet etmeye çalışan garsonlar ve kadın müşteriler arasındaki çıkan kavga kısa sürede alevlendi. Kadınlardan biri küfür etmeye başlayınca garsonlardan biri elindeki pastayı kadının suratına yapıştırdı.

Küfürler devam edince diğer garson da sinirlerine hakim olamayarak kadına pastayı fırlattı.

Garsonlar masadan ayrılarak müdürün odasında soluğu aldı.

Olayın ardından restoran yönetiminden yapılan açıklamada garsonların ceza almadığı zira müşterilerin garsonlara çok kaba davrandığı duyuruldu.

