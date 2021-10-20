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Sınırlı sayıda üretilecek: Alfa Romeo'nun Giulia ve Stelvio GT Junior özel serileri tanıtıldı!

20.10.2021 15:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Alfa Romeo, Giulia ve Stelvio GT Junior özel serilerini tanıttı. 1960'ların ikonu 'GT 1300'den ilham alan Giulia ve Stelvio GT Junior özel serileri sınırlı sayıda üretilecek.

Sınırlı sayıda üretilecek: Alfa Romeo'nun Giulia ve Stelvio GT Junior özel serileri tanıtıldı!

Tofaş'tan yapılan açıklamaya göre, Alfa Romeo 2021 yılındaki tanıtım dönemini Giulia ve Stelvio GT Junior özel serileri ile devam ettiriyor.

Alfa Romeo ikonik GT 1300 Junior’ı, Giulia ve Stelvio GT Junior özel seri versiyonlarıyla yeniden yollara döndürüyor.

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1960'ların ikonu GT 1300’den ilham alan özel seriler, mayıs ayında pazara sunulan ve 500 adet üretilen Giulia GTA/GTAm ve Giulia ile Stelvio '6C Villa d'Este' özel versiyonlarını takiben satışa sunuluyor.

İŞTE ÖZELLİKLERİ VE TASARIMI

Sınırlı sayıda üretilecek olan özel seri ve sportif versiyonlar, “Veloce” donanım seviyesiyle tercih edilebiliyor. Giulia ve Stelvio’nun “GT Junior” sınırlı özel versiyonunda 2.2 litre turbo dizel 210 HP veya 2.0 litre 280 HP turbo benzinli olmak üzere iki farklı dört silindirli motor seçeneği bulunuyor. Güç, 8 vitesli otomatik şanzıman ve Q4 dört tekerlekten çekiş sistemiyle yola aktarılıyor. Ayrıca 2.0 litre, 280 HP’lik Giulia’da arkadan itiş seçeneği de yer alıyor.

Alfa Romeo Giulia GT Junior

Özel versiyonların tasarımı da dikkat çekiyor. Her iki modelin de sportif iç mekanlarında, özel dikişlere ve koltuk başlığında özel “GT Junior” işlemesine sahip elektrikli ayarlanabilir deri ön koltuklar yer alıyor. Özel seri versiyonların kabin içerisinde ön konsolda 1960’ların GT 1300 Junior silueti de yer alıyor. Stelvio’da beş kollu 21 inçlik; Giulia’da ise 19 inç hafif alaşım jantlar göze çarpıyor.

Alfa Romeo GT Junior Özel Seriler - 2

Giulietta ve Stelvio “GT Junior” özel seri versiyonlarında “Lipari Ochre” gövde renginin yanı sıra L2 ADAS sistemleri, arka park sensörleri, kablosuz şarj ve otomatik açılan elektrikli bagaj kapağı gibi opsiyonel donanımlar bulunuyor.

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(AA)

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