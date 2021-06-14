Sinirliyken nasıl sakinleşiriz? 8 adımda sinirinizi yenin

Sinirliyken verilen aşırı tepkiler, istenmeyen olaylara sebep olabilir. Böyle anlarda uygulayabileceğiniz bazı teknikler sayesinde, durumu kontrol altına alabilirsiniz.
İhtiyaç Listesi
1. Adım: Derin Nefes Alın: Burnunuzdan yavaşça derin nefes alın. Aldığınız nefesi ağzınızdan yavaş yavaş dışarı verin. Bunu 9 kez tekrarlayın.
2. Adım: Omuzlarınızı Sallayın: Omuzlarınızı sallayarak vücudunuzun duruş pozisyonunu düzeltin. Sinirliyken vücut gerginliği genellikle omuz, boyun ve üst göğüs kısmında birikir.
3. Adım: Kendinizi Başka Şeylerle Meşgul Edin: Ortamdan uzaklaşın ve kafanızı dağıtmak için farklı işlerle meşgul olun. Bir şeyler okumak, dolaşmak ve bulmaca çözmek yardımcı olabilir.
4. Adım: Yere Uzanın ve Rahatlayın: Sırt üstü yere uzanın ve gözlerinizi kapatın. Yavaş bir müzik eşliğinde gerginliğinizin başınızdan boynunuza indiğini ve ayak parmaklarınızdan çıkarak vücudunuzu terk ettiğini düşünün.
5. Adım: Sinirinizi Kağıda Dökün: Boş kağıda sizi neyin sinirlendirdiğini ve neler hissettirdiğinizi yazarak rahatlamaya çalışın. Daha sonra yazdığınız kağıdı yırtıp atın.
6. Adım: Bitki Çayları İçin: Yaban armudu, adaçayı, ıhamur gibi bitki çayları için.
7. Adım: Destek Alın: Yanınızda destek alabileceğiniz biri varsa sizi sinirlendiren şeyleri ona da anlatın. Konuşmak sizi bir nebze olsun rahatlatır.
8. Adım: Doktora Başvurun: Sinir hali süreklilik gösteriyorsa konusunda uzman bir doktora başvurun.
Sinirlendiğiniz, tepki verdiğiniz her şey geçicidir. Yaşam kalitenizi yüksek tutmak istiyorsanız sinirlerinizi kontrol edin
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