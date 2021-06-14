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Sinirliyken nasıl sakinleşiriz? 8 adımda sinirinizi yenin

14.06.2021 15:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinirliyken sakinleşmek yeni sorunların önünü kesebilecek bir davranıştır. Ancak bunu sağlamak pek de kolay olmaz. Öfkesini dışa vurarak rahatlamak isteyen kişiler sakinleşmekte sıkıntı yaşarlar. Peki bu durumda ne yapmak gerekir? Sinirliyken sakinleşmek için yapmanız gerekenleri 8 adımda sıraladık. İşte anı kurtarmanıza yardımcı olacak ve yaşam kalitenizi yükseltecek o öneriler...

Sinirliyken verilen aşırı tepkiler, istenmeyen olaylara sebep olabilir. Böyle anlarda uygulayabileceğiniz bazı teknikler sayesinde, durumu kontrol altına alabilirsiniz.

İhtiyaç Listesi

  • Kağıt,
  • Kalem,
  • Bitki Çayı,
  • Kağıt Mendil (Tercihen)

1. Adım: Derin Nefes Alın: Burnunuzdan yavaşça derin nefes alın. Aldığınız nefesi ağzınızdan yavaş yavaş dışarı verin. Bunu 9 kez tekrarlayın.

  • Yeterince sakin değilseniz ve yavaş nefes alamıyorsanız ince kağıt mendili dudaklarınıza yapıştırarak nefes almayı deneyebilirsiniz.

2. Adım: Omuzlarınızı Sallayın: Omuzlarınızı sallayarak vücudunuzun duruş pozisyonunu düzeltin. Sinirliyken vücut gerginliği genellikle omuz, boyun ve üst göğüs kısmında birikir.

3. Adım: Kendinizi Başka Şeylerle Meşgul Edin: Ortamdan uzaklaşın ve kafanızı dağıtmak için farklı işlerle meşgul olun. Bir şeyler okumak, dolaşmak ve bulmaca çözmek yardımcı olabilir.

4. Adım: Yere Uzanın ve Rahatlayın: Sırt üstü yere uzanın ve gözlerinizi kapatın. Yavaş bir müzik eşliğinde gerginliğinizin başınızdan boynunuza indiğini ve ayak parmaklarınızdan çıkarak vücudunuzu terk ettiğini düşünün.

5. Adım: Sinirinizi Kağıda Dökün: Boş kağıda sizi neyin sinirlendirdiğini ve neler hissettirdiğinizi yazarak rahatlamaya çalışın. Daha sonra yazdığınız kağıdı yırtıp atın.

6. Adım: Bitki Çayları İçin: Yaban armudu, adaçayı, ıhamur gibi bitki çayları için.

7. Adım: Destek Alın: Yanınızda destek alabileceğiniz biri varsa sizi sinirlendiren şeyleri ona da anlatın. Konuşmak sizi bir nebze olsun rahatlatır.

8. Adım: Doktora Başvurun: Sinir hali süreklilik gösteriyorsa konusunda uzman bir doktora başvurun.

  • Doktor tavsiyesi olmadan kesinlikle ilaç kullanmayın.

Sinirlendiğiniz, tepki verdiğiniz her şey geçicidir. Yaşam kalitenizi yüksek tutmak istiyorsanız sinirlerinizi kontrol edin

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