Sinirliyken nasıl sakinleşiriz? 8 adımda sinirinizi yenin

Sinirliyken verilen aşırı tepkiler, istenmeyen olaylara sebep olabilir. Böyle anlarda uygulayabileceğiniz bazı teknikler sayesinde, durumu kontrol altına alabilirsiniz.

İhtiyaç Listesi

Kağıt,

Kalem,

Bitki Çayı,

Kağıt Mendil (Tercihen)

1. Adım: Derin Nefes Alın: Burnunuzdan yavaşça derin nefes alın. Aldığınız nefesi ağzınızdan yavaş yavaş dışarı verin. Bunu 9 kez tekrarlayın.

Yeterince sakin değilseniz ve yavaş nefes alamıyorsanız ince kağıt mendili dudaklarınıza yapıştırarak nefes almayı deneyebilirsiniz.

2. Adım: Omuzlarınızı Sallayın: Omuzlarınızı sallayarak vücudunuzun duruş pozisyonunu düzeltin. Sinirliyken vücut gerginliği genellikle omuz, boyun ve üst göğüs kısmında birikir.

3. Adım: Kendinizi Başka Şeylerle Meşgul Edin: Ortamdan uzaklaşın ve kafanızı dağıtmak için farklı işlerle meşgul olun. Bir şeyler okumak, dolaşmak ve bulmaca çözmek yardımcı olabilir.

4. Adım: Yere Uzanın ve Rahatlayın: Sırt üstü yere uzanın ve gözlerinizi kapatın. Yavaş bir müzik eşliğinde gerginliğinizin başınızdan boynunuza indiğini ve ayak parmaklarınızdan çıkarak vücudunuzu terk ettiğini düşünün.

5. Adım: Sinirinizi Kağıda Dökün: Boş kağıda sizi neyin sinirlendirdiğini ve neler hissettirdiğinizi yazarak rahatlamaya çalışın. Daha sonra yazdığınız kağıdı yırtıp atın.