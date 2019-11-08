Sınırsız düşlere uluslararası ödül

Uluslararası organizasyonun dünya kongresinin yapılmakta olduğu Estonya’nın Tallin şehrinde ödülü değerlendiren şirketin Genel Müdürü Erdem Genç şunları söyledi: "Yıllardır şirketlere takım çalışması ve motivasyon atölyeleri düzenliyoruz. Aralarında en sevdiklerimiz elbette sosyal sorumluluk içerenler. Bunları ’Düşlerin Sınırı Yoktur’ projesi altında birleştirdik ve Türkiye’nin en büyük şirketleriyle gerçekleştirdiğimiz çalışmalarla bu ödüle layık görüldük."

Projede birçok sivil toplum kuruluşuyla birlikte çalıştıklarını ileten Genç, çalışmaların sadece bağıştan çok daha öte anlamlar taşıdığını söyleyerek, "Bu projelerde şirketler nakit bağış yapmıyor. Şirket çalışanları fabrikadan tamamen demonte halde gelen ürünlerin montaj ve bakımlarını gerçekleştirip son kontrollerini yapıyorlar. Böylelikle ekip ruhunu güçlendiren bir çalışma yaparken aynı zamanda toplum yararına bir çalışma içinde oluyorlar. Örneğin tekerlekli sandalye atölyesinde imal edilen tekerlekli sandalyeler teknik kontrolden sonra Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği’ne bağışlanıyor. Toptan ve montajsız alındığı için daha ucuza mal oluyor ve daha fazla bağış imkanı doğuyor. Bu tarz projelerden hem şirketler, hem dernekler memnun."

Bisiklet fabrikasında Darüşşafaka’nın bisiklet parkı 93 bisikletle komple yenilenmiş. Yine Koruncuk Vakfı’nın İstanbul ve İzmir şubelerine bağışlanan bisikletlerle neredeyse her çocuğun bisikleti var. LÖSEV, Atlas Yardım Derneği, Kansersiz Yaşam Vakfı gibi birçok vakıf ve derneğe oyuncak, giyim, etkinlik gibi bağışlarda şirketlerle eş zamanlı çalışıyorlar.