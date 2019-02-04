Sınırsız VLED TV satışta

Vestel, Red Dot Tasarım Ödüllü Sınırsız VLED TV’yi satışa çıkardı.

Vestel, dünyanın en prestijli tasarım yarışması Red Dot Design Award’dan tasarım ödülü alan yeni televizyonunu satışa çıkardı. Şirketten yapılan açıklamaya göre Berlin’deki 2018 IFA fuarında sergilenen Türkiye’de üretilen ilk sınırsız TV’si sadece 4 mm inceliğindeki çerçevesi, şık tasarımı ile dikkatleri üstüne çekiyor.

Açıklamaya göre, Vestel Quantum Renk Paleti teknolojisi sayesinde en ince detayları bile ön plana çıkaran Sınırsız TV, Yüksek Parlaklık teknolojisi ile parlak ve aydınlık görüntü sağlıyor. HDR ve Dolby Vision teknolojisi ile de daha parlak, detaylı ve yüksek kontrastlı görüntüye ulaşan Sınırsız TV, dahili 4K uydu alıcısı sayesinde ekstra bir cihaza ihtiyaç duymadan 4K yayınları, Smart TV özelliği sayesinde de farklı içerikleri izleme olanağı sunuyor.

