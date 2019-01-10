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Sinop açıklarında balıkçı teknesi battı: 1 ölü, 1 kayıp, 2 kişi kurtarıldı (6)

YAŞAM HABERLERİ  | 10.01.2019 17:29 | Son Güncelleme

'FIRTINA ÇIKTI' DEMİŞ Karadeniz'de, Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle alabora olan teknede kaybolan Murat Yağlıoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor.

'FIRTINA ÇIKTI' DEMİŞ

Karadeniz'de, Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında fırtına nedeniyle alabora olan teknede kaybolan Murat Yağlıoğlu'nu arama çalışmaları sürüyor. Çalışmalara, Sahil Güvenlik Komutanlığı'na ait bir helikopter ve bot ile dalgıçlar katılıyor. Arama çalışmalarını takip eden Yağlıoğlu'nun ailesi ise kıyıda gözü yaşlı bekliyor.

Kayıp Murat Yağlıoğlu'nun yakını Murat Bal, "Murat ve arkadaşları sabah saatlerinde balığa çıktı. Murat ailesini arayarak, 'fırtına çıktı, çocukları doktora sen götür' demiş. Daha sonra tekne alabora olmuş ve 1 kişinin öldüğünü Murat'ın ise kayıp olduğunu öğrendik" dedi.

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