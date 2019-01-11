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Sinop açıklarında balıkçı teknesinin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.01.2019 14:31 | Son Güncelleme

Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde yaşamını yitiren Nadir Özer'in cenazesi, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde toprağa verildi

Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde yaşamını yitiren 61 yaşındaki Nadir Özer'in cenazesi, Samsun'un 19 Mayıs ilçesinde defnedildi.

Karadeniz'de Gerze açıklarında batan teknede yaşamını yitiren Özer için Dereköy Yalı Camisi'nde cuma namazının ardından cenaze töreni düzenlendi.

Özer'in cenazesi, cenaze namazının kılınmasının ardından toprağa verildi.

Cenazeye Özer'in ailesi ve yakınlarının yanı sıra 19 Mayıs Kaymakamı Yavuz Güner, Belediye Başkanı Osman Topaloğlu ile vatandaşlar katıldı.

Gerze ilçesi Döngel mevkisinde dün, batan balıkçı teknesinde bulunanlardan Nadir Özer yaşamını yitirmiş, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin kurtarılmış, Murat Yağcı ise kaybolmuştu.

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