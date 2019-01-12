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Sinop açıklarında balıkçı teknesinin batması

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.01.2019 14:09 | Son Güncelleme

Kaybolan kişinin cesedi bulundu

SİNOP (AA) - Sinop'un Gerze ilçesi açıklarında batan balıkçı teknesinde kaybolan kişinin cesedine ulaşıldı.

Karadeniz'de Gerze açıklarında batan, bir kişinin öldüğü, iki kişinin kurtarıldığı balıkçı teknesinde kaybolan Murat Yağcı'nın cesedinin bulunması amacıyla Sahil Güvenlik ekipleriyle balıkçı tekneleri çalışma yürüttü.

Teknelerden arama amaçlı atılan ağa takılan Yağcı'nın cesedi, bota alındı.

Yağcı'nın naaşı, daha sonra Sinop Bot Komutanlığına götürüldü.

Bu sırada sahilde bekleyen Yağcı'nın yakınları ise göz yaşı döktü.

Gerze ilçesi Döngel mevkisinde iki gün önce batan balıkçı teknesinde bulunanlardan Nadir Özer yaşamını yitirmiş, Güray Yılmaz ve Gürkan Çetin kurtarılmıştı. Murat Yağcı'nın ise bulunmasına çalışılıyordu.

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