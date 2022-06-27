HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sinop Ayancık’ta sel alarmı: 3 köy boşaltıldı, çok sayıda kişi yurda yerleştirildi

Sinop Ayancık’ta sel alarmı: 3 köy boşaltıldı, çok sayıda kişi yurda yerleştirildi

27.06.2022 01:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Ayancık ilçesinde, meteorolojinin verdiği uyarının ardından sel tedbirleri alındı. Geçen yıl da sel felaketinin yaşandığı Ayancık'ta 3 köy tedbir amaçlı boşaltılırken 25 kişi ise yurda yerleştirildi. Ayancık Stadyumu ise helikopter pisti olarak hazırlandı.

Sinop Ayancık’ta sel alarmı: 3 köy boşaltıldı, çok sayıda kişi yurda yerleştirildi

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yayınlanan uyarıya göre metrekareye 100 kilogram üzeri yağış düşmesi beklenen Sinop’ta kırmız alarm verildi. Meteorolojik uyarının ardından geçen yıl sel felaketinin yaşandığı Ayancık ilçesinde ve Sinop genelinde ekipler teyakkuza geçti.

YURDA YERLEŞTİRİLDİLER

Edinilen bilgiye göre, geçen yıl yaşanan selde 40 evin yıkıldığı Babaçay Köyü ile Söküçayırı Köyü Kazköy Mahallesi ve Zaviye Köyü Çay Mahallesi tedbir amaçlı boşaltıldı. Bu köylerde kalacak yer talebinde bulunan 3 vatandaş ile DSİ, AFAD ve köy yolları inşaatında çalışan firmalardan 22 kişi olmak üzere toplam 25 kişi gerekli ihtiyaçları da karşılanarak Ayancık MTAL Yurdu’na yerleştirildi.

AW654998_01

İlçede güvenli olarak değerlendirilen Ayancık Atatürk Anadolu Lisesi ile İnönü İlkokulu bahçeleri kamu araçları için tahsis edildi. Olası durumlara hazırlık olarak Ayancık Stadı da helikopterler için hazır hale getirildi.

AW654998_04
Sinop Valiliği koordinasyonunda Ayancık Kaymakamlığı, Ayancık Belediyesi ve tüm kamu kurumlarının teyakkuz halinde beklediği öğrenildi. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Flaş açıklama! Hepsi Boğaz'dan geçecek...Flaş açıklama! Hepsi Boğaz'dan geçecek...
İl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Partili isimden ses getiren açıklamaİl sayısı 100'e mi çıkıyor? AK Partili isimden ses getiren açıklama
Anahtar Kelimeler:
sel Sinop
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Ümit Özdağ "Sınıra ilk mayını yerleştireceğiz" demişti! Bakan Soylu'dan yanıt: Aklını kaybetmiş desen...

Ümit Özdağ "Sınıra ilk mayını yerleştireceğiz" demişti! Bakan Soylu'dan yanıt: Aklını kaybetmiş desen...

Flaş açıklama! Hepsi Boğaz'dan geçecek...

Flaş açıklama! Hepsi Boğaz'dan geçecek...

Bakan Özer "Buradan ilk defa açıklıyorum" diyerek duyurdu: Düşük fiyatlı ekmek...

Bakan Özer "Buradan ilk defa açıklıyorum" diyerek duyurdu: Düşük fiyatlı ekmek...

Göğüslerinin yarısının açıkta kalmasını umursamadı

Göğüslerinin yarısının açıkta kalmasını umursamadı

Flaş Temmuz zammı ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Flaş Temmuz zammı ve 3600 ek gösterge açıklaması!

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

Afgan kadından Türk halkına skandal sözler! Sosyal medya ayağa kalktı

İlginizi Çekebilir

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Komşusunu yatak odasında uzanırken buldu

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Değişmeyen tek şey değişimin kendisi! Haftalık burçlar

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

Arabasında klima kullanmak istemeyenler ancak sıcaktan da kurtulmak isteyenlere alternatif öneriler

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

4 yaşındaki kızlarını arabada kilitli unuttular

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Doğumdan 1 hafta sonra! İç çamaşırlı ayna pozu şaşırttı

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Nişandan düğüne kadar her türlü davette gözleri üstünüze çevirtecek elbise modelleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.