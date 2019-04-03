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Sinop Belediye Başkanı Ayhan, göreve başladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 03.04.2019 16:49 | Son Güncelleme

MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri'nde, Sinop Belediye Başkanı seçilen CHP'li Barış Ayhan, mazbatasını alarak göreve başladı.  Sinop Adliyesi'nde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gazanfer Bozdağ’dan mazbatasını alan Ayhan, adliye çıkışında partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Sinop Belediye Başkanı Ayhan, göreve başladı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- MAHALLİ İdareler Genel Seçimleri'nde, Sinop Belediye Başkanı seçilen CHP'li Barış Ayhan, mazbatasını alarak göreve başladı.
Sinop Adliyesi'nde Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gazanfer Bozdağ’dan mazbatasını alan Ayhan, adliye çıkışında partililerle hatıra fotoğrafı çektirdi. Daha sonra belediye meclis üyeleriyle birlikte Sinop Belediyesi'ne geçen Ayhan, eski başkan Baki Ergül'den görevi devraldı.
Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, “Seçimler neticesinde belediye başkanı olduk. Ama bu her defasında söylediğim gibi bundan sonra Sinop’u hep birlikte yöneteceğiz. Bunu her toplantıda ısrarla söylüyorum. Başkanıyla, meclisiyle, sivil toplum örgütleriyle, çalışanlarıyla ve Sinop halkıyla hep birlikte çağdaş, şeffaf ve katılımcı belediyecilik yapacağımızı daha önce belediye başkan adayı olarak söz vermiştim. Bugün de belediye başkanı sıfatıyla söz veriyorum" dedi.

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Sinop Belediye Başkanı Ayhan, göreve başladıSinop Belediye Başkanı Ayhan, göreve başladıSinop Belediye Başkanı Ayhan, göreve başladıSinop Belediye Başkanı Ayhan, göreve başladı

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