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Sinop Belediye Başkanı Ayhan mazbatasını aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.04.2019 14:45 | Son Güncelleme

CHP'den Sinop Belediye Başkanı seçilen Barış Ayhan: -"Belediye başkan adayı olarak verdiğim sözleri şimdi Belediye Başkanı olarak yerine getirmeye çalışacağım"

SİNOP (AA) - CHP'den Sinop Belediye Başkanı seçilen Barış Ayhan, mazbatasını aldı.

31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde Belediye Başkanı seçilen Ayhan, mazbatasını almak için ailesi ve partililerle Sinop Adliye Sarayı'na geldi.

Ayhan'a mazbatası, Sinop Merkez İlçe Seçim Kurulu Başkanı Gazanfer Bozdağ tarafından verildi.

Ayhan, daha sonra beraberindekilerle Sinop Belediyesi binasına geçti. Görevi Baki Ergül'den devralan Ayhan, Sinoplulara teşekkür etti.

Baki Ergül'ün 10 yıl boyunca kente önemli hizmetlerde bulunduğunu anlatan Ayhan, şöyle konuştu:

"Bundan sonra Sinop'u hep birlikte yöneteceğiz. Belediye başkan adayı olarak verdiğim sözleri şimdi Belediye Başkanı olarak yerine getirmeye çalışacağım. Bundan kimsenin şüphesi olmasın, ne söz verdiysek yerine getireceğiz. Yürüyeceğimiz yol çok uzun. Yapılacak çok işimiz var. Hep birlikte omuz omuza vereceğiz ve yolumuza devam edeceğiz. Bana gönüllerini açan ve bu göreve layık gören tüm Sinop halkına teşekkür ediyorum."

Ayhan, daha sonra makamında tebrikleri kabul etti.

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