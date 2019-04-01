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Sinop belediyesi ve 1 ilçede Millet İttifakı, 7 ilçede Cumhur İttifakı kazandı

POLİTİKA HABERLERİ  | 01.04.2019 19:58 | Son Güncelleme

SİNOP'ta, yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı' Sinop Belediyesi ve 1 ilçeyi kazanırken, Cumhur İttifakı ise 7 ilçe belediyesini kazandı.

Sinop belediyesi ve 1 ilçede Millet İttifakı, 7 ilçede Cumhur İttifakı kazandı

Esra AKSU/SİNOP, (DHA)- SİNOP'ta, yerel seçimlerde resmi olmayan sonuçlara göre Millet İttifakı' Sinop Belediyesi ve 1 ilçeyi kazanırken, Cumhur İttifakı ise 7 ilçe belediyesini kazandı.
Sinop'ta, Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre 'millet ittifakı'nın CHP'li adayı Barış Ayhan 16 bin 577 oy ve yüzde 56.6 oy oranı ile Sinop Belediye Başkanı oldu. İkinci sırada ise 'cumhur ittifakı'nın AK Parti'li adayı Ali Çöpçü, 11 bin 869 oy ve yüzde 40.53'lik oranda kaldı.
3 İLÇE EL DEĞİŞTİRDİ
AK Parti'nin elinde bulunan Ayancık Belediye Başkanlığı'nı ise CHP'li Hayrettin Kaya kazandı. Gerze ilçesinde ise CHP'nin elinde bulunan Belediye Başkanlığı AK Parti'li Cevat Şensoy'e geçti. CHP'nin elinde bulunan Erfelek Belediye Başkanlığı'nı AK Parti'li Mehmet Uzun kazandı.
Sinop'ta resmi olmayan sonuçlara göre kazanan parti ve belediye başkanları ise şöyle;

CHP:
Sinop: Barış Ayhan
Ayancık: Hayrettin Kaya
AK Parti:
Gerze: Cevat Şensoy
Erfelek: Mehmet Uzun
Türkeli: Veysel Şahin
Boyabat: Şefik Çakıcı
Saraydüzü: Hasan Peker
Durağan: Ahmet Kılıçaslan
Dikmen: Adnan Acar

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Sinop belediyesi ve 1 ilçede Millet İttifakı, 7 ilçede Cumhur İttifakı kazandı

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