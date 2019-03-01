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Sinop Defterdarlığından kan ve organ bağışı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.03.2019 14:11 | Son Güncelleme

Sinop Defterdarlığı, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında kan ve organ bağışında bulundu.

Sinop Defterdarlığından kan ve organ bağışı

Sinop Defterdarlığı, Vergi Haftası etkinlikleri kapsamında kan ve organ bağışında bulundu. Defterdarlık binasında yapılan kan ve organ bağışına çalışanlar ilgi gösterdi.
Kızılay Bölge Kan Merkezi ekipleri ve Sinop İl Sağlık Müdürlüğü ekipleri Defterdarlık binasında kurdukları stantlarda kan ve organ bağışı bölümü açtılar. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Defterdar Naci Günaydın, "25 Şubat-3 Mart tarihleri arasında kutlanmakta olan Vergi Haftamız sebebiyle çeşitli etkinlikler düzenledik. Bunlardan bir tanesi de Cuma günü itibari ile kan ve organ bağışı dikkat çekebilmek adına personelimizin kan ve organ bağışına yönlendirdik. İlk bağışı da ben yapmak suretiyle arkadaşlarımıza öncü olmak istiyorum. Bu organ bağışına 10 Ocak, 15 Eylül Gazeteciler Cemiyetinin çağrısı olmuştu. Biz de Defterdarlık olarak bugün böyle bir etkinlik gerçekleştirdik. İnşallah diğer kurumlar nezdinde de bu çağrı karşılık bulur” dedi.
Etkinliğe katılan Sinop Defterdarlığı çalışanları kan ve organ bağışında bulundu.

Sinop Defterdarlığından kan ve organ bağışı

Sinop Defterdarlığından kan ve organ bağışı

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