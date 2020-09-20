Sinop eski belediye başkanı Zeki Yılmazer tartıştığı kişiyi tabanca ile yaraladı

Olay, saat 18.30 sıralarında kent merkezinde meydana geldi. Sinop Belediyesi eski başkanı Zeki Yılmazer ile Atıf Argun arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

KANLAR İÇİNDE YERE YIĞILDI

Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Yılmazer, belinden çıkardığı tabancayla Atıf Argun'a ateş etti. Vücuduna 3 kurşun isabet eden Argun, kanlar içinde yere yığıldı.

KENDİ ELİNİ DE VURDU

Tabancayla ateş ettiği sırada eski başkan Yılmazer de elinden yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalede bulunulan yaralılar, Atatürk Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak, tedaviye alındı.

Elinden yaralanan Yılmazer'in polis gözetiminde tedavisi sürerken, ameliyata alınan Atıf Argun'un ise hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. (DHA)

