Sinop Etnoğrafya Müzesi’nde yangın paniği

Sinop’ta Etnoğrafya Müzesi’nde çıkan yangın, şehirde yürekleri ağza getirdi.

Edinilen bilgiye göre, Kefevi Mahallesi’nde bulunan Etnoğrafya Müzesi’nde kalorifer kazanının tutuşmasıyla müzenin içi dumanla doldu. Müzeden çıkan dumanlar, çevredeki vatandaşları ve müze çalışanlarını korkuttu. Polis, olay yerinde güvenlik önlemleri alırken doğal gaz şirketi çalışanları ise patlama riskine karşı gaz şebekesini söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, tutuşan kazan dairesindeki alevleri kısa sürede söndürdü. Dumandan etkilenen bir müze çalışanı, ambulansla Atatürk Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

