HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sinop Havalimanı yakınına yıldırım düştü

Sinop Havalimanı yakınına yıldırım düştü

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.01.2020 14:22 | Son Güncelleme

Vali Vekili Abdullah Şahin bölgede incelemede bulundu

SİNOP (AA) - Sinop'ta havalimanı yanındaki araziye yıldırım düştü.

Bölgede etkili olan şiddetli fırtına ve gök gürültülü sağanak hayatı olumsuz etkiliyor.

Akliman mevkisinde bulunan Sinop Havalimanı yanındaki araziye yıldırım isabet etmesi sonucu alandaki bazı ağaçlar zarar gördü.

Havalimanı kulesine yakın bölgeye isabet eden yıldırım nedeniyle Vali Vekili Abdullah Şahin ve beraberindeki heyet, alanda incelemede bulundu.

Şahin yetkililerden bilgi aldı.

Yıldırım düşmesi nedeniyle havalimanındaki uçak seferleriyle ilgili olumsuzluk bulunmadığı öğrenildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
PARTNER Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü Kenan Doğulu'nun klibinde figürandı, şimdi Türkiye'nin tanıdığı isme dönüştü
Muhittin Böcek'ten Konyaaltı Sahili açıklamasıMuhittin Böcek'ten Konyaaltı Sahili açıklaması
İhlas Vakfı, Çad’da su kuyusu açarak gönüllere su serptiİhlas Vakfı, Çad’da su kuyusu açarak gönüllere su serpti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sinop Havalimanı' Vali Vekili Abdullah Şahin Yıldırım

En Çok Okunan Haberler

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Vatandaşa indirim müjdesi! Peş peşe açıkladılar

Ankara'da peş peşe deprem!

Ankara'da peş peşe deprem!

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Ahmet Hakan'dan CHP'li Günaydın'a: Sizin nerenize saygı göstereceğiz

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Bakan açıkladı! Maaş farkı ödemeleri bugün başladı

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Ünlü spiker Jülide Ateş boşandı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

Meteoroloji'den çok sayıda il için uyarı!

İlginizi Çekebilir

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Harika fırsat! 4K Ultra HD televizyonlarda %35'e varan büyük indirim

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Bu kez deprem tahmini tuttu! Sosyal medyada yorum yağdı

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Ütülerde ve süpürgelerde kaçırılmayacak indirimler burada

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem paniği! Kameralara böyle yansıdı

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Manisa'da deprem! İstanbul ve birçok ilden hissedildi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'ten Konyaaltı Sahili açıklaması

Muhittin Böcek'ten Konyaaltı Sahili açıklaması

Kangal köpeğini alan geldi!

Kangal köpeğini alan geldi!

Silivri'de intikam cinayeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Silivri'de intikam cinayeti! Sokak ortasında kurşun yağdırdı

Edirne'de askeri yasak bölgede yakalanmışlardı! Yunan askerlerinin yargılanmasına devam edildi

Yunan askerlerinin yargılanmasına devam edildi

Anneden kan donduran sözler: Oğlumun cennete gideceğini düşünerek yaptım

Kan donduran sözler: Oğlumun cennete gideceğini düşünerek...

İzmir'de yakalanmıştı! Yusuf Bekmezci için son dakika kararı

İzmir'de yakalanmıştı! Flaş gelişme

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.