Sinop Havalimanı'na ILS sistemi kuruldu

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Sinop Havalimanı’nda ILS sistemi kurulduğunu açıkladı. DHMI envanterindeki havalimanlarında ILS sayısı 69'a yükseldi.

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Sinop Havalimanı’nda ILS sisteminin hizmete girmesiyle ilgili twitter hesabından şu bilgileri verdi:"Özellikle bulut tavanının düşük, görüşün kısıtlı olduğu sisli, yağmurlu ve karlı havalarda güvenli;görüş mesafesinin yüksek olduğu durumlarda ise güvenliğin yanında konforlu bir yaklaşma ve inişe imkan sağlayan Seyrüsefer Yardımcı sistemi ILS,Sinop Havalimanı'nda hizmete verildi.17 Ekim 2018 tarihinde yapılan Uçuş Kontrol Testlerinin ardından hizmete verilen Aletli İniş Sistemi, yatay ve düşey olarak uçağa kılavuzluk görevi yaparak, uçağın piste emniyetli olarak inmesinde pilota yardımcı olacak.Böylece kötü hava koşullarından kaynaklanan sefer iptalleri asgariye indirilmiş olacak. Her türlü hizmetin en güzeline layık olan Sinop'a hayırlı olsun." dedi.

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