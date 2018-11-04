HABER

Sinop Havalimanı'na ILS sistemi kuruldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.11.2018 11:44 | Son Güncelleme

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Sinop Havalimanı’nda ILS sistemi kurulduğunu açıkladı.

Sinop Havalimanı'na ILS sistemi kuruldu

ANIL UÇAN/İSTANBUL(DHA)- DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Sinop Havalimanı’nda ILS sistemi kurulduğunu açıkladı. DHMI envanterindeki havalimanlarında ILS sayısı 69'a yükseldi.

DHMİ Genel Müdürü Funda Ocak, Sinop Havalimanı’nda ILS sisteminin hizmete girmesiyle ilgili twitter hesabından şu bilgileri verdi:"Özellikle bulut tavanının düşük, görüşün kısıtlı olduğu sisli, yağmurlu ve karlı havalarda güvenli;görüş mesafesinin yüksek olduğu durumlarda ise güvenliğin yanında konforlu bir yaklaşma ve inişe imkan sağlayan Seyrüsefer Yardımcı sistemi ILS,Sinop Havalimanı'nda hizmete verildi.17 Ekim 2018 tarihinde yapılan Uçuş Kontrol Testlerinin ardından hizmete verilen Aletli İniş Sistemi, yatay ve düşey olarak uçağa kılavuzluk görevi yaparak, uçağın piste emniyetli olarak inmesinde pilota yardımcı olacak.Böylece kötü hava koşullarından kaynaklanan sefer iptalleri asgariye indirilmiş olacak. Her türlü hizmetin en güzeline layık olan Sinop'a hayırlı olsun." dedi.

(FOTOĞRAFLI)

Sinop Havalimanı'na ILS sistemi kuruldu

PARTNERSeks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...Seks Adası'nda yaşadıklarını anlattı: Sadece 15 dakikada...
İzmirlilerin hafta sonu teleferik keyfiİzmirlilerin hafta sonu teleferik keyfi
'Yer altındaki gizli Pamukkale' Kaklık Mağarası'Yer altındaki gizli Pamukkale' Kaklık Mağarası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

AK Parti'de yapılan anketlerde bir ilk

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

'Vahiy geldi' dedi, kıyamet tarihini verdi ve istifa etti

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Bankalardaki altın hesapları 40 milyar liraya dayandı

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Derbide kavgaya karışan futbolcular yandı! İşte tarihi cezalar

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

İlber Ortaylı: Kamplar... İşkence korkunç

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Talat Atilla yazdı: Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, kimi makamından kovdu?

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı

Gediz Nehri'nde toplu balık ölümleri endişe yarattı

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

İstanbul trafiğinde uçaksavar taşıyan cip! Gözlerine inanamadılar

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

'Bir kereden bir şey olmaz' dediler ama... Apartta korkunç son!

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Çevre ve Şehircilik Bakanı'ndan kaymakama talimat: Gerekirse 10 günde bir teyzemizi götürelim

Günlük burç yorumları: 4 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

Günlük burç yorumları: 4 Kasım Pazar İrem Su'dan günlük burç yorumları

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.