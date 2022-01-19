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Sinop, Kahramanmaraş ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Sinop, Kahramanmaraş ve Bitlis'te okullar tatil olacak mı?

19.01.2022 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun kar yağışı beraberinde buzlanmayı getirdi. Bugün Türkiye'nin 52 ilinde, elverişsiz hava koşulları nedeniyle okullar tatil edildi. Sinop, Kahramanmaraş ve Bitlis'te ise tatil konusunda son durum merak konusu oldu. Peki Sinop, Kahramanmaraş ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi?

Sinop, Kahramanmaraş ve Bitlis'te yarın okullar tatil mi? 20 Ocak Sinop, Kahramanmaraş ve Bitlis'te okullar tatil olacak mı?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, soğuk hava ve kar yağışına karşı uyarıda bulunmuştu. Kar yağışı ve soğuk ülkenin birçok şehrinde etkisini gösterdi. Bununla birlikte Sinop, Kahramanmaraş ve Bitlis'te okulların yarın tatil olup olmayacağı sorgulanıyor. Sinop, Kahramanmaraş ve Bitlis valilikleri tarafından açıklama geldi.

SİNOP'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Sinop Valiliği, kar yağışının kent genelinde devam ettiğini açıkladı ve okulların 20 Ocak Perşembe günü tatil olacağını bildirdi.

KAHRAMANMARAŞ'TA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Kahramanmaraş'ta etkili olan kar yağışı buzlanmayı da beraberinde getirdi. Hava koşullarındaki elverişsizlik nedeniyle valilik tarafından yapılan açıklamada, her tür kademedeki resmi, özel okul ve kurumlarda eğitim ve öğretimin 20 Ocak Perşembe günü tatil edildiği kaydedildi. Ayrıca kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile personelin de yarın idari izinli sayılacak.

BİTLİS'TE YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Bitlis'te kent genelinde olumsuz hava etkisini göstermeye devam ederken, 20 Pcak Perşembe günü de okullar tatil edildi. Kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelliler de idari izinli sayılacak.


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Anahtar Kelimeler:
Bitlis Kahramanmaraş Sinop
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