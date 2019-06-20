HABER

Sinop kalesine yoğun ilgi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.06.2019 14:09 | Son Güncelleme

Sinop’ta bulunan, Sinop Kalesi yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi odağı oluyor.Ayrıca Sinop Kalesi’nde bulunan bir kafe işletmesi kaleye renk katıyor.

Sinop kalesine yoğun ilgi

Sinop’ta bulunan, Sinop Kalesi yerli ve yabancı turistler tarafından ilgi odağı oluyor.
Ayrıca Sinop Kalesi’nde bulunan bir kafe işletmesi kaleye renk katıyor. Gelen yerli ve yabancı turistler kalede çay ve kahvesini yudumlarken, Sinop’un eşsiz manzarasını da seyretme fırsatı buluyor.
Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Sinop Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Ahmet Çobanoğlu; “Tarihi eserlere, bu tür eserlere genel olarak ilgili çok oluyor. Kalelerin genel olarak üzerine çıkmakta insanların genel de istediği bir şey. Çünkü etraf daha iyi görünüyor. Hem de Sinop manzaramız var biliyorsunuz. Hem de kalenin üzerine çıkmak, yukarıdan bakmak her zaman güzel bir şey. Biz bu surların üzerine kontrollü biçimlerde yani surlara zarar vermeyecek, insanlara da zarar vermeyecek şekilde çıkılmasını tercih ediyoruz” dedi.
Sinop Kalesi’nde bulunan işletmede çalışan Aykut Yeşil geçen Ramazan Bayramında Sinop Kalesine çok talep olduğunu belirterek; “Kaleye gelen insanlar genelde turlarla birlikte geliyorlar. Turların haricinde bayramda çok yoğunluk oldu. Aşırı bir yoğunluk vardı. İnsanlar işletmemize geliyorlar. Manzaranın fotoğrafını çekiyorlar. Kendi fotoğraflarını çekiyorlar. Çay kahve içiyorlar”diye konuştu.
İstanbul’dan Sinop Kalesine ailesiyle birlikte seyahat etmeye gelen Yılmaz Öztürk ise, “Her sene Gerze’ye gidiyordum. Buradan geçen sene ev aldım. Çok memnunum. Güzel. Tavsiye ederim” şeklinde konuştu.

Sinop kalesine yoğun ilgi

Sinop kalesine yoğun ilgi

Sinop kalesine yoğun ilgi

Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu Yürürken bile yapıyoruz! Uzmanlar uyarıyor: Hepsinin nedeni bu
Adını duyan sevince boğulduAdını duyan sevince boğuldu
Beyşehir Gölü’nde elektroşokla balık avına 60 bin lira çevre cezasıBeyşehir Gölü’nde elektroşokla balık avına 60 bin lira çevre cezası
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

CHP'li Özel'den anket açıklaması: Yalvarıyorum...

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

FETÖ'nün Genelkurmay çatı davasında karar açıklandı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

Üç özel bankada ortak ATM dönemi

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

İran, ABD'ye ait İHA'yı düşürdü

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Diyanet İşler Başkanı Erbaş: “200 bine yakın hocamızla seferber olmuş durumdayız”

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

Trabzon’dan sel felaketi! Acı haber

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

2 bin 700 metre rakımda ışkın topluyorlar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: 'Dağlar bizimdir' diyenler bugün telsizle konuşamıyorlar

Bu sabah yakalanmıştı! Soylu'dan ilk açıklama

Son dakika DHKP/C operasyonu! Türkiye sorumlusu yakalandı

Terör örgütünün 'Türkiye sorumlusu' yakalandı!

Vatandaşlar yağmura hazırlıksız yakalandı!

Nereye kaçacaklarını şaşırdılar! Vatandaşların yağmurla imtihanı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon! 6 kişi yakalandı

Sığınakta isimleri bulunan PKK'lılara operasyon!

Gaziantep’te obruk paniği

Gaziantep’te obruk paniği

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı! Polis havaya ateş açtı

Genelkurmay çatı davası kararı sonrası arbede çıktı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.