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"Sinop Keten Çalıştayı" başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.10.2019 19:12 | Son Güncelleme

TAGEM Tarla Bitkileri Daire Başkanı Ayfer Şahin: - "2018'den itibaren kışlık keten çalışmaları ayrı bir çalışma olarak planlanmış ve başlatılmıştır. Bu çalışmayla, yeni kışlık keten çeşitleri ıslah yoluyla geliştirilerek özellikle 5-6 milyon hektarlık nadas alanlarında ekiminin yaygınlaştırılması ve ülke yağ açığımızın azaltılması mümkün olacaktır"

SİNOP(AA) - Sinop Valiliği, Samsun Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile Sinop İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle düzenlenen "Keten Çalıştayı" başladı.

Kentteki bir otelin toplantı salonunda düzenlenen çalıştayda konuşan Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü (TAGEM) Tarla Bitkileri Daire Başkanı Ayfer Şahin, geçmişte ketenle ilgili Ankara Üniversitesi ile Karadeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsünce çalışma yapıldığını söyledi.

Çalışmanın TAGEM tarafından 2016'da durdurularak verilerin Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsüne devredilmesine karar verildiğini belirten Şahin, yeni 3 keten çeşidinin ıslah edilerek geliştirildiğini, "Karakız", "Beyaz Gelin" ile "Sarı Gelin" ismiyle üretim izni alındığını anlattı.

Yeni keten çeşitlerinin şu ana kadar melezleme yöntemiyle geliştirilen ilk çeşitler olduğunu ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü olarak, 2018'den itibaren kışlık keten çalışmaları ayrı bir çalışma olarak planlanmış ve başlatılmıştır. Bu çalışmayla, yeni kışlık keten çeşitleri ıslah yoluyla geliştirilerek özellikle 5-6 milyon hektarlık nadas alanlarında ekiminin yaygınlaştırılması ve ülke yağ açığımızın azaltılması mümkün olacaktır. Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından ıslah edilerek geliştirilen bu üç çeşitle birlikte, ülkemizde keten le ilgili çeşit sorunu kalmamıştır. "

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Şahane Funda Arslanoğlu ise çalıştayın amacının keten tohumunun Sinop Ayancık ilçesinden tüm yurda yaygınlaştırılması olduğunu söyledi.

Keten ekimi konusunda geleneksel yöntemlerin sürdürülmeye çalışıldığını bildiren Arslanoğlu, "Ülke olarak tamamını ithal ettiğimiz keten lifi, keten tohumu ve keten ürünlerini kendi ülkemizde yetiştirebilir miyiz, yetiştirebilirsek hangi kıstaslarımız var, hangi avantajlara sahibiz? Şimdi bunları konuşmamız lazım." dedi.

Türkiye'nin 1950'li yıllarda yaklaşık 2 bin 500 hektarlık alanda keten üretimi yaparak kendi ihtiyacını karşıladığını anlatan Arslanoğlu, 10 yıl içinde ithalata gerek kalmadan yeniden ülke ihtiyacını karşılayacak duruma gelmeyi hedeflediklerini vurguladı.

Vali Yardımcısı Murat Girgin de kentin ekonomisine önemli katkı sağlayacağına inandığı çalıştayın hayırlı olmasını diledi. Ketenin çok değerli bir endüstri bitkisi olduğunu belirten Girgin, Keten üretiminin potansiyelini yeniden artırmayı hedeflediklerini aktardı.

Konuşmaların ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde görevli Ziraat Mühendisi Ercan Arslan "Sinop'ta Ketenle Kalkınma" konulu sunum yaptı.

İki gün sürecek çalıştayın sonuç raporunun değerlendirilmesiyle sona ereceği belirtildi.

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Anahtar Kelimeler:
Çalıştay keten sinop

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