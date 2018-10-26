HABER

SİNOP KIŞIN HABERCİSİ KESTANE TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.10.2018 13:26 | Son Güncelleme

KIŞIN HABERCİSİ KESTANE TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI SİNOP?ta kışın habercisi olarak belirtilen ve Erfelek ilçesinde üretilen kestane tezgahlarda kilosu 8-20TL?den satılmaya başlandı.

KIŞIN HABERCİSİ KESTANE TEZGAHLARDA YERİNİ ALDI SİNOP?ta kışın habercisi olarak belirtilen ve Erfelek ilçesinde üretilen kestane tezgahlarda kilosu 8-20TL?den satılmaya başlandı. Kış aylarının vazgeçilmez yiyeceklerden biri olan kestaneye Sinop?un Erfelek ilçesinde üretilip kent genelinde satışa sunuluyor. Kışın habercisi olan belirtilen kestane tezgahlarda yerini alırken kilogram fiyatı 8-20 TL arasında değişiyor. Kavrulmuş kestanenin 100 gramının da 5 TL?den satıldığını belirten kestane satıcısı Şadan Tosun, Kış aylarının vazgeçilmesi kestanedir. Kış mevsimine yaklaştığımız bu aylarda tezgahlarda yeri alıyor satışı da artıyor. Vatandaşlarımızın ilgisi güzel. Bizde kestaneyi kavurup halk arasında 'kestane kebap' olarak bilinen şekliyle satıyoruz. Geçimimizi buradan kazandığımız para ile asğlıyoruz dedi. GÖRÜNTÜ GEÇİLECEK Esra AKSUSİNOP, (DHA)

PARTNERYasemin modaya uyduYasemin modaya uydu
Trabzon'un fetih tarihi değişiyorTrabzon'un fetih tarihi değişiyor
Türk ve Rum tarafı arasında iki kapı açılacakTürk ve Rum tarafı arasında iki kapı açılacak
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Bedelli askerlik kuyruğu gece de devam etti! 24 saat açık olacak

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Mustafa Destici'ye büyük şok! 'Ahlaksız herif'

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Beşiktaşlı taraftarların Caner'e tepkisi sürüyor!

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Demet Akalın, Bircan Bali'nin 'Okan Kurt' iddiasını yalanladı

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Ahmet Hakan: Melih Gökçek MHP'den, Ali Babacan CHP'den aday oluyormuş!

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Esra Erol'da Gülcan Gürleyik olayı çözüldü! Çocuğun kimden olduğu ortaya çıktı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Burhaniye'de herkes loto talihlisini konuşuyor

Burhaniye'de herkes loto talihlisini konuşuyor

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

'Melih Gökçek'e sopayı gösterdiler'

Otunba Cash İstanbul’da yakalandı!

Otunba Cash İstanbul’da yakalandı!

'Cumhuriyet için koş'

'Cumhuriyet için koş'

29 Ekim'de yapabileceğiniz en anlamlı ziyaret!

29 Ekim'de yapabileceğiniz en anlamlı ziyaret!

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

Sivas'ta hayvanları öldüren 'böcek paraziti' köylüleri şaşkınlığa uğrattı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.