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Sinop OSB’de ’elektrik kesme’ tartışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2020 16:30 | Son Güncelleme

Sinop Organize Sanayi Bölgesi (OSB ) içinde bulunan bir defne işleme tesisinin elektriğinin OSB yönetimince kesilmesi tartışmaya yol açtı.Sinop OSB’de 10 yıldır defne yaprağı işletmeciliği yaptığını belirten Necati Öztaş, kesilen elektrik nedeniyle 10 gündür üretim yapamadığını ve defne yapraklarının çürümek üzere olduğunu söyledi.

Sinop OSB’de ’elektrik kesme’ tartışması

Sinop Organize Sanayi Bölgesi (OSB ) içinde bulunan bir defne işleme tesisinin elektriğinin OSB yönetimince kesilmesi tartışmaya yol açtı.
Sinop OSB’de 10 yıldır defne yaprağı işletmeciliği yaptığını belirten Necati Öztaş, kesilen elektrik nedeniyle 10 gündür üretim yapamadığını ve defne yapraklarının çürümek üzere olduğunu söyledi. Öztaş, “Bu yapılanın hukuki bir yanı yok. Biz abonelik için tekrar müracaatta bulunduk. Fakat bizim aboneliğimizi yapmadılar. Elimizdeki yapraklar çürümek üzere. Bunları biz işleyemezsek çürüyecekler. Yazık. Biz günde 7 ton, belki daha da fazla defne yaprağı işleyebiliriz. Önümüzde 120 günlük bir sezon var. 120 günde 840 ton yaprak işlenebilir. Bu 840 ton yaprağın 100 ton kadarını kuru yaprak 1200 kilosundan da defne yaprağının uçucu yağını yapabiliriz. Dolayısıyla burada büyük bir ekonomik kayıp var. 100 ton defne yaprağının ihracatçı için değeri en az 2 milyon lira. 1200 kg defne yaprağının uçucu yağının ise ekonomik değeri en az 500 bin lira. Toplam 2 buçuk milyon liralık ülke ekonomisine zararı var” dedi.

“İş yeri sahibinin başvurusu üzerine OSB yönetimimize elektrik kesilmiştir”
Konuyla ilgili açıklama yapan OSB Yönetim Kurulu Başkanı Kurtuluş Kaya ise, “Necati Öztaş isimli kişinin sosyal medya ve basın aracılığı ile mağduriyet sergilenerek, aleyhimizde algı oluşturulmak istenilmektedir. Söz konusu iş yeri OSB’de, 110 ada üzerinde bulunmaktadır. Bu işyerinin tüm kayıtları Osman Yüksek adına görülmektedir. Bahsedilen iş yerinin elektriği, Osman Yüksek’e ait olup, kendisinin OSB yönetimimize başvurması sonucu kesilmiştir. Kayıtlarımıza göre, muhatabımız Osman Yüksek olup, sosyal medya ve basın üzerinden algı oluşturmaya çalışan Necati Öztaş isimli kişinin her hangi bir muhataplığı söz konusu değildir” diye konuştu.

Sinop OSB’de ’elektrik kesme’ tartışması

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