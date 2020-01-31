Sinop OSB’de ’elektrik kesme’ tartışması

Sinop Organize Sanayi Bölgesi (OSB ) içinde bulunan bir defne işleme tesisinin elektriğinin OSB yönetimince kesilmesi tartışmaya yol açtı.

Sinop OSB’de 10 yıldır defne yaprağı işletmeciliği yaptığını belirten Necati Öztaş, kesilen elektrik nedeniyle 10 gündür üretim yapamadığını ve defne yapraklarının çürümek üzere olduğunu söyledi. Öztaş, “Bu yapılanın hukuki bir yanı yok. Biz abonelik için tekrar müracaatta bulunduk. Fakat bizim aboneliğimizi yapmadılar. Elimizdeki yapraklar çürümek üzere. Bunları biz işleyemezsek çürüyecekler. Yazık. Biz günde 7 ton, belki daha da fazla defne yaprağı işleyebiliriz. Önümüzde 120 günlük bir sezon var. 120 günde 840 ton yaprak işlenebilir. Bu 840 ton yaprağın 100 ton kadarını kuru yaprak 1200 kilosundan da defne yaprağının uçucu yağını yapabiliriz. Dolayısıyla burada büyük bir ekonomik kayıp var. 100 ton defne yaprağının ihracatçı için değeri en az 2 milyon lira. 1200 kg defne yaprağının uçucu yağının ise ekonomik değeri en az 500 bin lira. Toplam 2 buçuk milyon liralık ülke ekonomisine zararı var” dedi.