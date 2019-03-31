Sinop seçim sonuçları 2019: Hangi parti, hangi aday?

Sinop ve Türkiye’nin diğer tüm illerinde son yılların en çekişmeli ve en tartışmalı seçimlerinden biri için seçmenler sandığa gittiler. Kimileri sandığa gitmeden çok önce kime veya hangi partiye oy vereceğine belirlemişken kimileri ancak sandık başına gelince karar verdiler. Bazı illerde seçim sonuçları sandıklar açılmadan büyük oranda tahmin edilebiliyorken bazı illerde ise seçim öncesi kimse kesin şu kazanacak diyemiyordu. Nitekim bu seçim sonuçları da öncekiler gibi çokça tartışılacaktır. Sinop'ta belediye başkanlığı seçimini resmi olmayan sonuçlara göre, CHP'li Barış Ayhan birinci sırada tamamladı. Sinop'ta belediye başkanlığını CHP'li Baki Ergül yürütüyordu. SİNOP SEÇİM SONUÇLARI Sinop ve Türkiye geneli il il, ilçe ilçe seçim sonuçlarına aşağıdaki bağlantı ile erişebileceğiniz Mynet seçim sayfasından ulaşabilirsiniz. Seçim sonuçları haritası için tıklayınız! BARIŞ AYHAN KİMDİR? 1974 yılında doğdu. İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'ni bitirdi. 2002 yılına kadar İstanbul'da pazarlama ve finans sektöründe ticari faaliyetlerini sürdüren Barış Ayhan, Sinop'ta yapı market firması kurdu. 2003 yılında gerçekleşen Cumhuriyet Halk Partisi İl Kongresinde, Yönetim Kurulu Üyesi seçildi. İl Saymanlığı görevinde bulundu. 2009 yerel seçimlerinde Sinop Belediyesi Meclis Üyesi seçildi. 2015 yılında gerçekleşen 36'ncı Olağan İl Kongresinde İl Başkanlığına ve Kurultay Delegeliğine seçildi. 2018 yılında gerçekleşen 37'nci Olağan İl Kongresinde ikinci kez İl Başkanı ve Kurultay Delegesi seçildi. Bir dönem Sinop Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Üyeliği de yapan Barış Ayhan, birçok kitle örgütü, sivil toplum kuruluşu ve spor kulübünün üyesidir. Ayhan, evli ve 2 çocuk babasıdır.

2019 YEREL SEÇİM SÜRECİ 30 Mart 2014’te yapılan yerel seçimlerden 5 yıl sonra bu seçim Cumhurbaşkanlığı sistemindeki ilk yerel seçim olarak tarihe geçti. 2019 yerel seçimleri seçim sonrasında da sürpriz bir durum yaşanmadığı taktirde Türkiye daha önce olmadığı kadar uzun bir süreyi seçimsiz geçirecek. Her seçim gibi 2019 yerel seçimleri de pek çok tartışmaya sahne oldu. Özellikle büyük şehirlerde olmak üzere seçmenler partilerin kimi belediye başkan adayı olarak tanıtacağını merakla beklediler. İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya gibi pek çok büyük şehirde adayların açıklanma süreci yakından takip edildi. İttifaklar Devri Cumhurbaşkanı seçimi ile seçim sistemine giren ittifaklar 2019 yerel seçim sürecine de damga vurdu. Hiç şüphesiz 2019 seçim sonuçları ittifakların etkisi olmadan konuşulamaz. 2019 yerel seçimlerinde iki ittifak kuruldu: Ak Parti ve MHP’den oluşan Cumhur İttifakı ile CHP ve İYİ Parti’den oluşan Millet ittifakı. Bu ittifaklar doğrultusunda partiler aralarında anlaşarak bazı illerde aday çıkartmayıp ittifakın diğer partisinin adayını destekleme kararı aldılar.

SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK? Seçim akşamı ve seçimin ertesi günü Türkiye genelinde il il hangi belediyeyi hangi partinin adayı kazanmış kamuoyunda belli oluyor ve adaylarda zaferlerini ilan ediyor. Ancak kesin sonuçların ilan edilmesi öyle hemen gerçekleşmiyor. YSK öncelikle oyların salt çoğunluğuna göre seçimden 1 hafta sonra resmi sonuçları ilan ediyor. Bunun üzerine itiraz süreci başlıyor. Partiler açıklanan resmi sonuçlara itirazlarını yapıyorlar. Akabinde YSK itirazları değerlendirerek uygun görürse seçim sonuçlarına dair gerekli güncellemeleri gerçekleştiriyor. Nihayetinde yaklaşık bir 3 haftalık süreç sonunda da kesin seçim sonuçları açıklanıyor. SANDIĞIMDAN KİM ÇIKTI? Seçim sonrası vatandaşların ayrıca oy kullandıkları sandıktan kimin çıktığı, söz konusu sandıkta oy dağılımı nasıl oldu merak ediyorlar. Bunun için de seçimin ertesi günü aynı adlı araçlardan faydalanılıyor. CHP son seçimlerde “Sandığım Kim Aracı?” paylaşıyor ve T.C. kimlik numarası girilerek sandık sorgulama yapılabilir ve direkt olarak sandık sonuçları öğrenilebiliyor.