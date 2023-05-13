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SİNOP SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Sinop seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak? Seçim sonuçları Mynet.com'da olacak!

13.05.2023 11:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop seçim sonuçları merak ediliyor. 14 Mayıs Pazar günü Sinop Merkez, Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli ilçelerindeki seçmenler sandığa gidip oy kullanacaklar. Sinop seçim sonuçlarını merak eden kullanıcılar şimdiden araştırmalarına başladı. Cumhurbaşkanı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri aramaları da hız kazandı. Peki, Sinop seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak, saat kaçta? Sinop seçim sonuçları Mynet seçim sayfasında olacak!

SİNOP SEÇİM SONUÇLARI 2023: 14 Mayıs Sinop seçim sonuçları oy oranları ne zaman açıklanacak? Seçim sonuçları Mynet.com'da olacak!

Sinop seçim sonuçları oy kullanmaya saatler kala gündem oldu.14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı adayları Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu ve Sinan Oğan’ın oy oranları yayımlanacak. Merkez seçim sonuçları, Ayancık seçim sonuçları, Boyabat seçim sonuçları, Dikmen seçim sonuçları, Durağan seçim sonuçları, Erfelek seçim sonuçları, Gerze seçim sonuçları, Saraydüzü seçim sonuçları ve Türkeli seçim sonuçları bu sayfada yer alacak.14 Mayıs 2023 Sinop seçim sonuçları Mynet.com'da olacak.

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SİNOP SEÇİM SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK, SAAT KAÇTA?

Sinop seçim sonuçları verileri 14 Mayıs Pazar akşamı yayımlanmaya başlayacak.

Merkez, Ayancık, Boyabat, Dikmen, Durağan, Erfelek, Gerze, Saraydüzü, Türkeli ilçelerinde yaşayan vatandaşlar sonuçları yakından takip edecek.

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YSK tarafından yayımlanan bilgilere göre cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçimlerinde oy kullanma işlemi saat 17.00’de bitecek.

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14 Mayıs 2023 seçim sonuçları saat 21.00 den sonra açıklanmaya başlanacak.

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14 MAYIS SEÇİMLERİ OY VERME SAATLERİ

Ülke genelinde oy verme başlangıç ve bitiş saatleri 08.00 ile 17.00 arasında olacak.

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2023 GENEL SEÇİM SONUÇLARI EKRANI

2023 Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili Genel Seçim sonuçları, 14 Mayıs 2023 günü seçim yasakları kalktıktan sonra bu sayfada yer alacak. Adayların ve partilerin aldıkları oy oranları canlı ve anlık olarak yayınlanacaktır.

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