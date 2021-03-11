HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Sinop'ta 200 yıllık mezar açıldı: Oturur vaziyette gömmüşler!

Sinop'ta 200 yıllık mezar açıldı: Oturur vaziyette gömmüşler!

11.03.2021 12:30 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Sinop'ta 200 yıllık mezar açıldı: Oturur vaziyette gömmüşler!

Sinop'ta 11 yıl boyunca devam eden arkeoloji çalışması sonucunda son zamanların en önemli keşiflerinden birine imza atıldı. Yaklaşık 200 yıl önce gömülen 2 piskoposun mezarına ulaşılan 'Balatlar Yapı Topluluğu' kazısında tören kıyafetleri de bulundu. Böylece ilk kez bir kumaş eser gün yüzüne çıkmış oldu.

Sinop’ta Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın desteğiyle 2010 yılında başlatılan ‘Balatlar Yapı Topluluğu’ kazısında son yılların en önemli keşfi yapıldı. 200 yıl önce inanışa göre Hz. İsa geldiğinde onu karşılamak için tören kıyafetiyle oturur vaziyette gömülen 2 piskoposun mezarı ortaya çıkarıldı.

MİMAR SİNAN ÜNİVERSİTESİ’NE GETİRİLDİ

Ellerinde 1 sayfalık İncil, başlarının arkasına da içi saman dolu bir yastık konulmuş şekilde bulunan piskoposların kıyafetleri ve üzerlerindeki tören kıyafetleri İstanbul'a Mimar Sinan Üniversitesi'ne getirildi.

200 yıllık İncil yaprağı ve kumaş, Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde konservatörler tarafından onarılarak titiz bir şekilde bir araya getiriliyor. Kumaş eser aslının aynısı şeklinde ipek bir kumaşın üzerine dokunacak, böylece 200 yıl önce piskoposların giydiği tören kıyafeti ortaya çıkmış olacak.

doktor.00_02_22_09.Still010

ÜSTÜ MOZAİK MEZAR

CNN Türk İstihbarat Şefi Nihat Uludağ'ın özel haberine göre kazılarda Hristiyanların kullandığı üstü mozaik bir mezarlık alan da bulundu.

doktor.00_04_03_16.Still007

ÜNLÜ FİLOZOFUN MEMLEKETİ

Sinop'taki Balatlar Kazı Alanı, kaya mezarları, Bizans döneminde metropolitlik merkezi olması ve milattan önce 5. ve 4. yüzyıllar aralığında yaşamış ünlü filozof Diogenes'in memleketi olması nedeniyle büyük bir öneme sahip.

doktor.00_02_02_00.Still009

doktor.00_04_29_17.Still018

doktor.00_04_12_07.Still017

doktor.00_04_30_22.Still016

doktor.00_04_25_16.Still015

doktor.00_04_05_08.Still014

doktor.00_03_33_14.Still013

doktor.00_01_59_22.Still012

doktor.00_02_17_03.Still011


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı Trabzon'da önemli keşif: İlk insanlardan kaldı
Ramazan Bayramı ne zaman?Ramazan Bayramı ne zaman?
Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?Kas erimesi nedir? Kas erimesi neden olur?

En Çok Okunan Haberler

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Bu kadınların ardındaki gerçek şaşkına çeviriyor!

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Acun Survivor'dan ayrılmasını istemişti! "Ya gururlu biri olarak buradan gideceğim ya da..."

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Bugün geliyor! 'En az 2 gün evden çıkmayın'

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Kulisleri hareketlendiren 'Berat Albayrak' iddiası

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Rol arkadaşının annesiyle evlendi

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

Pek çok ili 'kırmızı' korkusu sardı: Yeniden kapanma gelebilir

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

Ankara ve İzmir'den flaş koronavirüs kararları

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Demirtaş: HDP'ye ayar vermeye kalkmak bir partinin temsilcilerinin haddi değildir

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Altın fışkırıyor! Kazmayla kürekle akın ettiler

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Kameraya bile aldırış etmemiş! Eteğini indirip...

Diğer Haberler

Ramazan Bayramı ne zaman? 2021 bayram tatili ile ilgili açıklamalar bekleniyor

Ramazan Bayramı ne zaman?

Sosyal medyada gördüğü cilt toparlama ilanıyla hayatı kabusa döndü

Sosyal medyada gördüğü ilanla hayatı kabusa döndü

Aldığı araç çalıntı çıktı, şok üstüne şok yaşadı

Aldığı araç çalıntı çıktı, şok üstüne şok yaşadı

Ziraat Bankası uzman yardımcılığı maaşı ne kadar? İşte sınav soruları

Ziraat Bankası uzman yardımcılığı maaşı ne kadar?

Son Dakika: İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi

İstanbul Adalet Sarayı'nda intihar girişimi

97 yıl sonra gelen müjde: Şehit olduğu sanılan dededen 4 milyonluk miras kaldı

97 yıl sonra gelen haberle şaşkına döndüler: 4 milyon değerinde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.