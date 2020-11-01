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Sinop'ta 7 gündür her yerde aranan yaşlı adam uçurumun dibinde ölü bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.11.2020 19:58 | Son Güncelleme

Sinop’un Gerze ilçesinde 7 gündür kayıp olarak aranan 98 yaşındaki Hasan Demirci, torunu tarafından uçurumun dibinde ölü bulundu. Yaşlı adamın cesedi uçurumdan 2 saatte çıkarıldı.

Sinop'ta 7 gündür her yerde aranan yaşlı adam uçurumun dibinde ölü bulundu

Sinop’un Gerze ilçesine bağlı Şehli köyünde bir hafta önce hayvanları otlatmak için evinden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan alzaymır hastası Hasan Demirci’nin cesedi evine yaklaşık 2 km uzaklıkta uçurum dibinde bulundu.

İstanbul’dan gelen kayıp Hasan Demirci’nin torunu Rahim Demirci, jandarma ve AFAD ekipleri tarafından sürdürülen arama çalışmalarına katıldı.

UÇURUMUN DİBİNDE CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Boyalı Yaylası mevkiinde sürdürülen arama çalışmalarında torun Rahim Demirci önce dedesinin ceketini buldu. Demirci hemen jandarmayı arayarak durumu bildirdi. Ekipler gelene kadar arama çalışmalarını sürdüren Rahim Demirci daha sonra uçurum dibinde dedesinin cesedine ulaştı.

Yapılan olay yeri incelemelerin ardından, iki saat süren çalışma sonucu Hasan Demirci'nin cesedi AFAD ekipleri tarafından uçurumdan çıkarılarak Gerze Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

"ÖNCE CEKETİNİ BULDUK"

Rahim Demirci yaptığı açıklamada, "Daha önce bu bölgenin arandığını bilmiyorum. Ağabeyimle beraber dedemi arıyorduk. Önce dedemin ceketini bulduk. Ben ağabeyimi aşağıya jandarma çağırmaya gönderdim. Sonra cesedi bulduk” dedi. (İHA)

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