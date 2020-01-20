Sinop'ta bir kişi köprüye asılı halde bulundu

Sinop’un Ayancık ilçesinde sabah 06.00 sıralarında ilçenin sanayi köprüsü üzerinde asılı bir şahsın cesedi bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemelerde şahsın 65 yaşındaki N.K olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

