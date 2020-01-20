Sinop'ta bir kişi köprüye asılı halde bulundu

Sinop\u2019un Ayanc\u0131k il\u00e7esinde sabah 06.00 s\u0131ralar\u0131nda il\u00e7enin sanayi k\u00f6pr\u00fcs\u00fc \u00fczerinde as\u0131l\u0131 bir \u015fahs\u0131n cesedi bulundu. \nOlay yerinde yap\u0131lan incelemelerde \u015fahs\u0131n 65 ya\u015f\u0131ndaki N.K oldu\u011fu ortaya \u00e7\u0131kt\u0131. Olayla ilgili soru\u015fturma s\u00fcrd\u00fcr\u00fcl\u00fcyor.\nKaynak: \u0130HAG\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130PARTNEREmina Jahovic'ten Mustafa Sandal a\u00e7\u0131klamas\u0131Ardahan'a sezon a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 i\u00e7in suni karArdahan'a sezon a\u00e7\u0131l\u0131\u015f\u0131 i\u00e7in suni kar
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