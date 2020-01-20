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  4. Sinop'ta bir kişi köprüye asılı halde bulundu

Sinop'ta bir kişi köprüye asılı halde bulundu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.01.2020 09:08 | Son Güncelleme

Sinop'un Ayancık ilçesinde 65 yaşındaki vatandaşın köprüde asılı halde cesedi bulundu.

Sinop'ta bir kişi köprüye asılı halde bulundu

Sinop’un Ayancık ilçesinde sabah 06.00 sıralarında ilçenin sanayi köprüsü üzerinde asılı bir şahsın cesedi bulundu.

Olay yerinde yapılan incelemelerde şahsın 65 yaşındaki N.K olduğu ortaya çıktı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Kaynak: İHA

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sinop Ayancık

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