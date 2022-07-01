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  4. Sinop'ta evlat dehşeti! Para vermeyen anne ve babasını hastanelik etti

Sinop'ta evlat dehşeti! Para vermeyen anne ve babasını hastanelik etti

01.07.2022 10:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Dikmen ilçesinde evlat dehşeti yaşandı. Yaşar Bozel isimli şahıs, kendisine para vermeyen annesi Fatma ile babası Kemal Bozel'i 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü. Vücudunda oluşan kırıklar ve morarıklar sonrası çift hastaneye kaldırılırken, şüpheli ise gözaltına alındı. Öte yandan anne Bozel, yaşadığı dehşeti de anlattı...

Sinop'ta evlat dehşeti! Para vermeyen anne ve babasını hastanelik etti

Evlat dehşeti, 28 Haziran'da Dikmen ilçesine bağlı Kanlıçay köyünde meydana geldi. Yaşar Bozel, otomobilini tamir ettirmek için annesi Fatma ile babası Kemal Bozel'den para istedi. Bozel çifti, paraları olmadığını söyledi.

2 SAAT BOYUNCA DEHŞETİ YAŞATTI

Bunun üzerine Yaşar Bozel, anne ve babasına saldırdı, 2 saat boyunca baston, koltuk değneği ve balta sapıyla dövdü. Gelen sesleri duyan komşuların ihbarı üzerine adrese jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bozel çiftini Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Vücutlarının birçok yerinde kırık ve morluklar oluşan Fatma ve Kemal Bozel çifti, oğullarından şikayetçi oldu. Yaşar Bozel, jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

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"ÇOK DARBE YEDİK"

Oğlunun sarhoş olduğunu belirten Fatma Bozel, "Akşam namazını kıldım, evin yanına geldi. Arabasına tamirat yapacaktı. 'Araban iyi oldu mu?' dedim. 'Parçalarını aldım, para yetmedi' dedi. Fakat sarhoştu. Hiçbir şey demeye gerek kalmadı. Tabağı yere vurdu. Sonra da kalktığı gibi bizi bu hale getirdi. Hiç bizi dinlemedi. Vücudumda kırıklarım var, bizi kapıya attı. Bir eşime vurdu, bir bana vurdu. Evin önünde çok darbe yedik" dedi.

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"BUNU YAPAN DOĞURDUĞUM EVLAT"

Oğlunun uzun süre kendilerine vurduğunu ifade eden Fatma Bozel, "Zaten beyin felci geçirdim. Koltuk değnekleri ile yürüyorum. Koltuk değneklerini üstümüzde parçaladı. Koltuk değneğinin parçası bir ara düştü. O ara aldım, savurdum. Başına geldi sanırım. Acır mıyım? Acımam. Koltuk değnekleri ile vurunca sonra gitti, odun motorunu çalıştırmaya çalıştı. Fakat çalışmadı. Bunu yapan doğurduğum evlat. O sarhoş. İşi, gücü para. Madde bağımlılığı vardı ama bırakıyordu. 'Arabanın parçaları için para lazım' dedi. Biz de 'Yok' deyince üstümüze barut gibi parladı" diye konuştu. (DHA)

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