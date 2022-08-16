Sinop'ta feci kaza! Otomobil bahçeye devrildi: 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Sinop'ta virajı alamayan otomobilin evin bahçesine uçtuğu kazada Asiye Kocadağ (91) hayatını kaybetti, 3 kişi de yaralandı. Hızla gelen otomobilin evin bahçe duvarına çarptığı anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Korucuk Mahallesi Kiraztepe mevkiinde meydana geldi. Hatice Altay (31) yönetimindeki otomobil, iddiaya göre sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan otomobil, durakta bekleyen minibüse çarparak bir evin bahçesine uçtu.

Yan yatan otomobilde bulunan sürücü Hatice Altay ile E. A. (16) ve Ş. A. (23) yaralandı, otomobilde sıkışan Asiye Kocadağ ise hayatını kaybetti. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

