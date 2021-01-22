'Sinop'ta gök taşı düştü' iddiası! Satışa çıkardı

Kent merkezinde yaşayan Durmuş Yalçın, 20 gün önce Ortaköy köyündeki arazisinde dolaşırken bir ses duydu. Sesle birlikte irkilen Yalçın, arazinin yanında bulunan ormanlık alandan taşların yuvarlandığını gördü. Taşı almaya kalktığında ise eli yanan Yalçın, korkup bölgeden uzaklaştı. Bir gün sonra tekrar arazisine gelen Yalçın, taşların yuvarlandığı alanda inceleme yaptı. Arazide 10 parça siyah taş bulan Yalçın, bunların gök taşı olabileceğini düşündü. ABD’de yaşayan tanıdıklarına taşın fotoğraf ve videolarını yollayan Yalçın, çok değerli olduğunu öğrendiği taşları satışa çıkardı.

‘SESTEN SONRA KORKTUM VE ORADAN UZAKLAŞTIM’

Taşları nasıl bulduğunu anlatan Durmuş Yalçın, “Ortaköy tarafında bir arazim var. Yaklaşık 20 gün önce arazime gittim ve dolaştım. Arazinin yanında bulunan ormanlık alandan sesler geldi, bir şey yuvarlandı. Önce büyük bir taş parçacı geldi, ‘biri mi attı’ diyerek etrafıma baktım. Sonra taşı elime aldım ama ateş gibi sıcaktı, elim yandı. Sonra ormanın içinden bir ses daha geldi, oraya daha büyük bir şeyin düştüğünü tahmin ediyorum. Sesten sonra korktum ve arabaya binerek oradan uzaklaştım. Ertesi gün araziye tekrar gittim ve taşları buldum. Dikenlerden dolayı ormanlık alana giremedim. Sabah gittiğimde irili ufaklı taşları buldum. Gök taşı olduğunu düşünüyorum, benim yanıma düştü ve arazide kimse yoktu. Bu taşlar sıcak olmasaydı inanmayacaktım ama el sürülmüyordu, ateş gibiydi. ABD’de yaşayan bir arkadaşımızın oğlu var. Görüntüleri ona yolladık, o da ABD’de bir yere gönderdi. Daha sonra taşın çok değerli bir maden olduğunu ve incelenmeye değer olduğunu söyledi” diye konuştu.