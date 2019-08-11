Sinop'ta iki katlı ev alev alev yandı

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Topağaç köyü Tenettür mahallesinde Ramazan Görgün'e ait iki katlı betonarme evde henüz belirlenemeyen nedenden dolayı yangın çıktı.

Yangının itfaiyeye bildirilmesi üzere olay yerine gelen Ayancık Belediyesi İtfaiye Amirliği ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede evin tamamını saran yangın, çevredeki evlere sıçraması önlenerek yangın kontrol altına alındı.

Yangında iki katlı bir ev tamamen yanarak kullanılamaz hale gelirken, herhangi bir can kaybı yaşanmadı.

(İHA)

