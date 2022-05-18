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Sinop'ta ilginç olay! 3 gündür haber alınamayan kişi evde uyurken bulundu

18.05.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'ta kendisinden üç gündür haber alınmayan kişinin evine giren ekipler, kayıp şahsı uyurken buldu. Ekiplerin uyandırdığı vatandaş, şaşkınlıkla neden geldiklerini sordu.

Sinop'ta ilginç olay! 3 gündür haber alınamayan kişi evde uyurken bulundu

Olay, Tersane mevkisi Derin Boğaz Ağzı Sokak üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 5 katlı binanın 3. katında yaşayan İ.U.’dan 3 gündür haber alamayan yakınları durumu 112'ye bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Çilingir vasıtasıyla kapıyı açan ekipler, evde yaptığı kontrolde İ.U.’yu yatağında uyurken buldu.

Ekiplerin uyandırdığı şahıs, şaşkınlık içerisinde evine giren kalabalığa ne olduğunu sordu. Kendisini merak eden yakınlarının ihbar ettiğini söyleyen ekiplere kendi isteğiyle evinden çıkmadığını ve telefonlara da uyuduğu için cevap veremediğini söyledi. (İHA)

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