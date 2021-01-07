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Sinop'ta kahreden olay! 8’inci kattan düşüp ölen eşinin başında gözyaşı döktü

07.01.2021 15:15 | Son Güncelleme:
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Sinop'ta kahreden olay! 8’inci kattan düşüp ölen eşinin başında gözyaşı döktü

Sinop’ta 8'inci kattaki dairenin balkonundan düşen emekli öğretmen Fatma Kar (65), hayatını kaybetti. Acı haberi alan Sadettin Kar, eşinin cansız bedeninin başında gözyaşı döktü.

Olay, öğle saatlerinde Zeytinlik Mahallesi’nde meydana geldi. Emekli öğretmen Fatma Kar, dengesini kaybedip, 8'inci kattaki dairenin balkonundan düştü.

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Çevredekilerin ihbarı üzerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, Kar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Acı haberi alan Sadettin Kar, eşinin cansız bedeninin başında gözyaşı döktü. Polis ekipleri Sadettin Kar'ı teselli etmeye çalıştı.

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Yapılan incelemenin ardından Fatma Kar'ın cansız bedeni, hastane morguna kaldırıldı.

DHA

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