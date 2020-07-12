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  4. Sinop'ta korkunç olay! Kurtarmaya çalıştığı çocuklarıyla birlikte boğuldu

Sinop'ta korkunç olay! Kurtarmaya çalıştığı çocuklarıyla birlikte boğuldu

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.07.2020 20:25 | Son Güncelleme

Sinop'un Ayancık ilçesinde serinlemek için denize giren Kerem (14) ve Resul Demirci’nin (12), çırpındığını gören baba Ramazan Demirci (50) suya atladı. Ters akıntıya kapılan baba ve 2 oğlu boğuldu.

Sinop'ta korkunç olay! Kurtarmaya çalıştığı çocuklarıyla birlikte boğuldu

Olay, saat 15.00 sıralarında ilçenin Ağaçlı köyü Harzana Plajı’nda meydana geldi.

TERS AKINTIYA KAPILDILAR

Serinlemek için denize giren Kerem ve Resul Demirci, denizde bir süre sonra çırpınmaya başladı. Durumu fark eden baba Ramazan Demirci, denize girerek çocuklarını kurtarmaya çalışırken ters akıntı kapıldı.

BABA VE 2 OĞLU HAYATINI KAYBETTİ

Çevredekilerin yardımıyla denizden çıkarılan ve Ayancık Devlet Hastanes'ne kaldırılan baba ve 2 oğlu, yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatlarını kaybetti.

Haberi alan Demirci ailesinin yakınları, hastane önünde sinir krizi geçirdi. (DHA)

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