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Sinop'ta korkunç ölüm! Sobada kıyafeti tutuştu, sonrası korkunç

YAŞAM HABERLERİ  | 28.11.2018 09:39 | Son Güncelleme

Sinop’ta sobadan kıyafeti tutuşan yaşlı kadın alevleri söndürmek isterken panik içinde sobanın üzerindeki kaynar suyu üzerine dökünce hem alevlerden hem de kaynar sudan yanarak ağır yaralandı. Yaşlı kadın Samsun’da tedavi altına alındığı hastanede hayatını kaybetti.

Sinop’un Erfelek ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 3 çocuk annesi diyaliz hastası 73 yaşındaki Ayşe Şimşek, hastaneye gitmek için telefon açarak ambulans istedi. Bu sırada üşüdüğü için yanan sobaya sırtını yaklaştırıp ısınmak isteyen Ayşe Şimşek, kıyafetinin sobadan tutuşması sonucu alevler içinde kaldı.

Bu sırada panikleyen yaşlı kadın, üzerindeki yanan giysiyi söndürmek için sobanın üzerindeki kaynar suyu kendi üzerine dökünce bu kez de kaynar sudan yandı.

Diyaliz hastası olması nedeniyle yaşlı kadını hastaneye götürmek için eve gelen 112 Acil Servis ekipleri, yaşlı kadına müdahale ederek söndürdü ve ambulansla Sinop Devlet Hastanesine kaldırdı. İlk müdahalesi yapılan Ayşe Şimşek, Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi Yanık Tedavi Merkezine sevk edildi. Samsun’daki hastanede tedavi altına alınan Ayşe Şimşek, yapılan müdahalelere rağmen dün akşam hayatını kaybetti.

Ayşe Şimşek’in cenazesi, hastanedeki otopsi işlemlerinin ardından memleketi Sinop’a gönderildi.

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Kaynak: İHA

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Anahtar Kelimeler:
sinop Samsun

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