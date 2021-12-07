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Sinop'ta korkunç zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

07.12.2021 21:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta meydana gelen zincirleme trafik kazasında 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Sinop'ta korkunç zincirleme kaza: 2 ölü, 3 yaralı

Kaza, 11.30 sıralarında Sinop-Ayancık yolu Sarıkum mevkisinde meydana geldi.

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Edinilen bilgiye göre, Ayancık’tan Sinop istikametine seyir halinde olan Recep B.’nin (19) kullandığı hafif ticari araç ile karşı yönden gelen Cemil Örnek (65) idaresindeki otomobil çarpıştı. Savrulan araçlar Şeref Ş.(66) idaresindeki otomobile çarptı.

2 ÖLÜ, 3 YARALI

Zincirleme kazada hurdaya dönen otomobilde bulunan sürücü Cemil Örnek(65) ve Cevat Çetinkaya hayatını kaybetti. Kazada Recep B., Şeref Ş.(66) ve Fatma Ş.(59) yaralandı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Sinop
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