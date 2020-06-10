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Sinop'ta korona testinden kaçan şahsı polis yakaladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 20:12 | Son Güncelleme

Sinop Atatürk Devlet Hastanesi'nde koronavirüs testinden kaçan şahıs bindiği şehir içi dolmuş içerisinde polis tarafından yakalandı.

Sinop'ta korona testinden kaçan şahsı polis yakaladı

Sinop’ta koronavirüs testinden kaçan kişi polis ekiplerini alarma geçirdi. Psikolojik tedavi için Samsun’a hastaneye gideceği öğrenilen bir vatandaş Sinop’un Türkeli ilçesinden jandarma eşliğinde koronavirüs testi yapılması amacıyla Sinop Atatürk Devlet Hastanesine getirildi.

Burada test yaptırmadan kaçan şahıs polisleri harekete geçirdi. Yapılan takip sonucu şahsın dolmuşa bindiği tespit edildi. Ekipler dolmuşu durdurup ambulansın gelmesini bekledi. Özel korunaklı sağlık görevlileri şahsı dolmuştan alarak ambulansla yeniden hastaneye götürüldü.

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