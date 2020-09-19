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Sinop'ta otları temizlemek isteyen şahıs 20 hektarlık ormanı yaktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.09.2020 20:24 | Son Güncelleme

Sinop'ta, ceviz ağaçlarının dibindeki kuru otları temizlemek isteyen Fikret Güney’in (55) yaktığı ateş, rüzgarın da etkisiyle ormanlık alana sıçradı. Çam ağaçlarının bulunduğu 20 hektarlık ormanlık alan yanarak kül oldu.

Sinop'ta otları temizlemek isteyen şahıs 20 hektarlık ormanı yaktı

Yangın, öğlen saatlerinde Sinop- Boyabat yolu Tangal köyü mevkiinde meydana geldi.

Ceviz ağaçlarının dibindeki kuru otları temizlemek isteyen Fikret Güney’in yaktığı ateş, rüzgarın da etkisiyle bir anda büyüdü ve yan taraftaki ormanlık alana sıçradı. Güney’in ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, arazöz ve iş makineleri sevk edildi.

4 SAATTE KONTROL ALTINA ALINDI

Yangına müdahale ederken suyu biten itfaiye ekiplerine, köylüler tankerlerle su taşıdı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın, yaklaşık 4 saatte kontrol altına alındı. İlk belirlemelere göre yangın nedeniyle 20 hektarlık ormanlık alan zarar gördü.

Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma ekipleri, Fikret Güney hakkında da yasal işlem başlattı. (DHA)

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