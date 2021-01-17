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Sinop’ta Rus yapımı deniz mayını bulundu

17.01.2021 19:38 | Son Güncelleme:
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Sinop’ta Rus yapımı deniz mayını bulundu

Sinop’un Türkeli ilçesinde balıkçıların ağına deniz mayını takıldı.

Türkeli ilçesine bağlı Güzelkent köyünde balıkçılar, Helaldı Limanı’nın 4 mil açıklarında ağlarına top şeklinde bir cismin takıldığını gördü. Helaldı Limanı’na getirilen cismin incelenmesi için jandarmaya haber verildi.

RUS YAPIMI OLDUĞU TESPİT EDİLDİ

Bölgede çevre emniyeti alan jandarma ekipleri, cismin fotoğrafını yetkili birimlere gönderdi. Yapılan araştırmada, cismin Rus yapımı deniz mayını olduğu tespit edildi.

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1 TON AĞIRLIĞINDA

Türkeli Cumhuriyet Başsavcılığı’nca alınan karar doğrultusunda Helaldı Limanı tahliye ediliyor. Konuyla ilgili Balıkçı Ahmet Tığlı yaptığı açıklamada, deniz mayınının 1 ton ağırlığında olduğunu söyledi.

Tığlı, “Güzelkent köyü açıklarında balık avcılığı yaparken ağıma bir cisim takıldı. Ben de ilkten altı delinmiş denize batmış şamandıra olduğunu tahmin ettik. Çevre kirliliği olmasın diye de çöp konteynerinin yanına bıraktım. Burada şüphelenen arkadaşlar cismin mayın olduğunu ve jandarmaya haber verdiklerini söylediler. Jandarma konuyla ilgili tutanak tuttu ve uzmanların geleceğini söylediler. Teknelerimizden tahliye olmamızı söylediler. Biz de tedbir amaçlı teknemizden ayrılıyoruz” dedi. (İHA)

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