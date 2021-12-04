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  4. Sinop'ta sahile vuran cesedin Bozkurt'taki selde kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi

Sinop'ta sahile vuran cesedin Bozkurt'taki selde kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi

04.12.2021 21:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop'un Türkeli ilçesinde balıkçılar tarafından sahilde bulunan cesedin adli tıp incelemesinde Bozkurt ilçesinde meydana gelen selde kaybolan Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi.

Sinop'ta sahile vuran cesedin Bozkurt'taki selde kaybolan kişiye ait olduğu belirlendi

Alınan bilgiye göre, 2 gün önce Türkeli'nin Güzelkent köyü sahilinde karaya vuran ceset, DNA incelemesi için Trabzon Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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Araştırmalar neticesinde cesedin Bozkurt'ta 11 Ağustos'taki sel felaketinde çöken Ölçer Apartmanı'nda ikamet eden ve o günden bu yana kayıp olarak aranan 39 yaşındaki Orhan Kalabalık'a ait olduğu tespit edildi.

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KAYIP SAYISI 7'YE DÜŞTÜ

Cesedin kimlik tespitinin yapılmasıyla Bozkurt'ta selde kaybolanların sayısı 7'ye düştü.

Orhan Kalabalık ile eşi Server, oğlu Arda ve Yusuf'la birlikte selde yıkılan Ölçer Apartmanı'nda yaşıyordu. Sele ikamet ettikleri binada yakalanan Kalabalık ailesinden anne Server ve oğlu Arda'nın cansız bedeni ekiplerin çalışmasının ardından bulunmuş, baba Orhan Kabalık ile oğlu Yusuf'un bulunması için arama çalışması başlatılmıştı. (AA)

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Anahtar Kelimeler:
Sinop Bozkurt
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