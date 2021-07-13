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  4. Sinop'ta şaşkına çeviren olay! Horoz gibi öten tavuk gibi yumurtlayan horoz incelenecek

Sinop'ta şaşkına çeviren olay! Horoz gibi öten tavuk gibi yumurtlayan horoz incelenecek

13.07.2021 07:36 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop’ta 2 aydır her gün yumurtlayan horoz yetkililerin dikkatini çekti. Kendisine bilgi verilen Hüseyin Aslan horozun incelenmesi için dilekçe yazdı. Aslan, yumurtlayan horozu için ''Horoz gibi ötüyor tavuk gibi yumurtluyor. Böyle şey ne duydum ne gördüm'' demişti.

Sinop'ta şaşkına çeviren olay! Horoz gibi öten tavuk gibi yumurtlayan horoz incelenecek

Ziraat Yüksek Mühendisi Hüseyin Aslan’ın yaklaşık 9 ay önce ferikten aldığı horoz her sabah ötüşüyle Aslan'ı uyandırırken her gün yumurtlayarak da şaşkına çeviriyor. 2 ay önce horozun ötüşünün ardından yem vermek için kümese giden Hüseyin Aslan horozu folluğa yatmış olarak gördü. İlk anda durumu anlamayan Aslan, horoz kalktığında ise altındaki yumurtasını fark etti. O günden sonra horoz her gün yumurtlamaya başladı.

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HOROZ VE YUMURTASI YAKINDAN İNCELENDİ

İHA’nın durumu haberleştirmesinin ardından horoz yetkililerinde dikkatini çekti. Sinop Vali Yardımcısı Orhan Gazi Karakaş ile İl Tarım ve Orman Müdür Vekili Bekir Yücel Tanrıkulu horozun sahibi Hüseyin Aslan’la görüştü. Aslan’ı evinde ziyaret eden Karakaş ve Tanrıkulu horozu ve yumurtasını da yakından gördü. Daha önce horozunun yumurtlamasından ötürü şaşkın olduğunu ve yetkililerden bilgi istediğini dile getiren Aslan’a bu ziyaret ile inceleme yapılabilmesi için gerekli bilgi verildi. Hüseyin Aslan bunun üzerine bir dilekçe yazdı. Horozun incelenmesi için yazılan dilekçenin ilgili kurum ve uzmanlara iletileceği öğrenildi.

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(İHA)

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Sinop
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