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Sinop’ta silahlı çatışma! Barışmak için bir araya gelmişlerdi: 2 ölü 6 yaralı

06.02.2022 07:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sinop Boyabat'ta barışmak için bir araya gelen iki grup arasında başlayan tartışmada kan aktı. Silahların kullanıldığı kavgada iki kişi hayatını kaybederken, 6 kişi de yaralandı.

Sinop’ta silahlı çatışma! Barışmak için bir araya gelmişlerdi: 2 ölü 6 yaralı

Sinop’un Boyabat ilçesi Bağlar Mahallesi’nde saat 23.00 sıralarında meydana geldi. Daha önceden aralarında husumet bulunan taraflar barışmak için bir araya geldi. Burada taraflar arasında başlayan tartışmanın kavgaya dönüştüğü olayda 8 kişi çeşitli şekilde yaralandı. Sağlık ekiplerince Boyabat 75. Yıl Devlet Hastanesi’ne kaldırılan yaralılardan tabancayla vurulan Aşkın Ç. ve Cemal E. yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Diğer yaralılar ilk müdahalelerinin ardından kentteki farklı hastanelere sevk edildi.

Bu arada emniyet güçlerince olayın meydana geldiği mahalle ile hastane önünde geniş güvenlik önlemleri alındı.

SİNOP VALİLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Konu ile ilgili Sinop Valiliği’nden yapılan açıklamada; “05.02.2022 saat 23.00 sıralarında Boyabat ilçemizde meydana gelen asayişe müessir olayda toplam iki vatandaşımız ateşli silah yaralanması neticesi hayatını kaybetmiş, altı vatandaşımız da yaralanmıştır. Olay yeri ve hastanelerimizde gerekli emniyet tedbirleri seri bir şekilde alınmış olup yaralı vatandaşlarımız tedavi altına alınmıştır. Konu hakkında adli tahkikata başlanılmış, olayın failleri hakkında yakalamalar yapılmıştır. Yaşanılan olayın 04.02.2022 tarihinde yine Boyabat ilçemizde faaliyet gösteren umuma açık alkollü bir mekanda yaşanan kavga akabinde tarafların barışmak amacıyla bir araya gelmesi neticesi meydana geldiği anlaşılmıştır. Olaya hızlı bir şekilde müdahale edilmiş olaya karışan failler gözaltına alınmış, adli tahkikata başlanmıştır" denildi.

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Anahtar Kelimeler:
Sinop silahlı saldırı
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