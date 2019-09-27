HABER

Sinop’ta şüpheli ölüm

YAŞAM HABERLERİ  | 27.09.2019 07:03 | Son Güncelleme

Sinop’ta yabancı uyruklu bir kadın, çalıştığı pansiyondaki odasında ölü bulundu.

Sinop’un Akliman mevkiinde bir pansiyonda çalışan Uganda uyruklu Royce Namubiru (39) isimli kadın, akşam 00:00 sıralarında çalıştığı pansiyondaki kaldığı odasında ölü olarak bulundu.

Yapılan ilk incelemelerde kadının herhangi bir yaralanmasının olmadığı, kalp krizi geçirerek öldüğü tahmin ediliyor. Asıl ölüm sebebinin, yapılacak otopsi sonrasında belirleneceği belirtildi.

bb804b8f-f9d1-4ab3-93c8-ccca235eee54

Genç kadının cesedi, Sinop Atatürk Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi Su kanalına can pazarı! Böyle kurtarılmayı bekledi
İstanbullular geceyi parklarda geçiriyorİstanbullular geceyi parklarda geçiriyor
Esenyurt'ta bir binada çatlaklar oluştu Esenyurt'ta bir binada çatlaklar oluştu 
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
sinop ölüm

En Çok Okunan Haberler

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İşte korkutan İstanbul depreminin ses kaydı

İstanbul'da bir deprem daha!

İstanbul'da bir deprem daha!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

AFAD'dan vatandaşlara uyarı!

Deprem anında canını hiçe saydı

Deprem anında canını hiçe saydı

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Ebru Şallı ile Uğur Akkuş evlendi!

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

Kısmetse Olur Melis sütyensiz haliyle tepki çekti

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Ranzadan düşerek ölen asker, 12 yıl sonra şehit sayıldı

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Aradığınız tüm ürünler akıl almaz indirimlerle Hepsiburada’da!

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Feci kaza! Ortalık savaş alanına döndü

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Ankara’da feci kaza: 3 ölü, 3 yaralı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Kardeşinin boğulduğu yerde kayboldu

Uyuşturucu sanığından 'pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

'Pes' dedirten savunma: Kaybetmemek için belime sardım

Gezmeye çıkıp kaybolan liseli Hatice aranıyor

Bir ilçe onu arıyor! Sır oldu...

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

Jandarma ekiplerinin denetiminde şaşkına çeviren detaylar

İstanbul'da çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı ve konsolos aracına ceza

Çakarlı araç denetimi! Belediye Başkanı aracına ceza

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

Nevşehir'de kız çocuğuna cinsel istismar

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.